"L'ORDINE DI INGRESSO A GAZA ARRIVERÀ PRESTO" - IL MINISTRO DELLA DIFESA ISRAELIANO, YOAV GALLANT, ANNUNCIA (PER L'ENNESIMA VOLTA) L'ATTACCO VIA TERRA - LO STATO DI ISRAELE È ACCERCHIATO: SI È APERTO IL FRONTE DEL NORD – LE SIRENE D’ALLARME SUONANO IN TUTTO IL PAESE PER I RAZZI DI HAMAS PROVENIENTI DA GAZA E PER QUELLI DI HEZBOLLAH, IN ARRIVO DAL LIBANO – INTANTO L’OMS CHIEDE DI FAR ENTRARE CARBURANTE NELLA STRISCIA. SECONDO I MEDIA EGIZIANI, IL VALICO DI RAFAH RIAPRIRÀ DOMANI…

yoav gallant benjamin netanyahu

ISRAELE, 'L'ORDINE DI INGRESSO A GAZA ARRIVERÀ PRESTO'

(ANSA) - Il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant ha detto ai soldati del fronte sud che l'ordine di entrare a Gaza arriverà presto. "Ora vedete Gaza da lontano, presto - ha annunciato - la vedrete dall'interno". "L'ordine arriverà", ha aggiunto.

NUOVI RAZZI DAL LIBANO, ISRAELE COLPISCE OLTRE CONFINE

(ANSA) - Sono 6 i razzi lanciati dal Libano sul nord di Israele. L'ha fatto sapere l'esercito israeliano che ora sta attaccando oltre confine. Secondo il portavoce 5 dei sei razzi sono caduti in area aperta e uno è stato intercettato. Inoltre, un missile anti tank è stato lanciato contro una postazione dell'esercito israeliano.

yoav gallant

LANCI DI RAZZI SIMULTANEI DAL LIBANO E DA GAZA SU ISRAELE

(ANSA) - Le sirene d'allarme suonano sia nel sud che nel nord di Israele, per segnalare i lanci di razzi provenienti da Gaza e dal Libano. Lo riferiscono i media israeliani.

OMS, 'ISRAELE AUTORIZZI L'INGRESSO DI CARBURANTE A GAZA'

(ANSA-AFP) - Per l'Organizzazione mondiale della Sanità, gli aiuti umanitari devono entrare a Gaza "ogni giorno" per soddisfare i bisogni della popolazione, ritenendo che i 20 camion di aiuti previsti per il momento siano del tutto insufficienti. Il capo dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha inoltre esortato Israele a consentire anche l'ingresso di carburante nella Striscia di Gaza. "Accogliamo con favore l'annuncio fatto ieri da Israele che non bloccherà l'ingresso di acqua, cibo e medicinali dall'Egitto a Gaza" ma "c'è anche bisogno di carburante per i generatori degli ospedali, le ambulanze e gli impianti di desalinizzazione", ha affermato.

HEZBOLLAH

MEDIA EGIZIANI, 'IL VALICO DI RAFAH RIAPRIRÀ DOMANI'

(ANSA-AFP) - Il valico di Rafah tra Egitto e Gaza aprirà domani. Lo riferiscono i media di stato egiziani. Il valico di Rafah, l'unico varco per la Striscia di Gaza non controllato da Israele, verrà aperto domani per consentire il passaggio degli aiuti umanitari verso il territorio palestinese, ha annunciato oggi il canale AlQahera News, vicino all'intelligence egiziana, senza fornire dettagli sugli aiuti che verranno forniti. In precedenza il presidente americano Joe Biden aveva affermato di aver ottenuto dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sissi di "far passare fino a 20 camion". Un numero che tuttavia l'Oms considera del tutto insufficiente.

