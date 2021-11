"E' REALMENTE TURBATO E SCONVOLTO DALL'AZIONE COMPIUTA" – LA CORTE D’APPELLO HA DIMEZZATO DA 30 A 16 ANNI LA PENA PER FEMMINICIDIO DI UN UOMO CHE HA UCCISO LA COMPAGNA IN UN OSTELLO FIORENTINO - PER I GIUDICI, DOPO AVER STRANGOLATO LA DONNA DURANTE UNA LITE, L'ASSASSINO NON HA TENTATO DI SCAPPARE E, UNA VOLTA RESOSI CONTO DI QUANTO AVEVA FATTO, È RIMASTO AD ASPETTARE L’ARRIVO DELLA POLIZIA…

Da www.tgcom24.mediaset.it

"Un uomo realmente turbato e sconvolto dall'azione compiuta", che dette l'allarme e non tentò la fuga. Lo scrive la corte d'appello di Firenze nelle motivazioni della sentenza che ha ridotto, grazie alle attenuanti, da 30 a 16 anni la pena per femminicidio a un 32enne. Il delitto avvenne il 24 novembre 2018 in un ostello fiorentino dopo una lite tra l'uomo, del Myanmar, e la compagna, una 21enne cinese.

"Un pentimento vero non come quelli visti nelle aule di tribunale" - "Occorre valorizzare il profilo psicologico del comportamento" dell'imputato nell'immediatezza del fatto, reazione che "vale molto più di tanti pentimenti e richieste di perdono sbandierate in udienza a distanza di giorni se non mesi", scrivono i magistrati nel motivare la sentenza emessa il 15 settembre.

E' stata così accolta una delle istanze avanzate dal difensore del 32enne, l'avvocato Francesco Stefani: i giudici di secondo grado avevano concesso all'uomo le attenuanti generiche in ragione dell'atteggiamento tenuto nelle fasi immediatamente successive all'omicidio. Quasi dimezzando così la pena inflitta in primo grado quando l'uomo, con rito abbreviato, il 9 luglio 2020 era stato condannato dal gup a 30 anni.

Secondo quanto rilevato dalla corte d'assise d'appello il 32enne, dopo aver strangolato la compagna nel corso di una lite nella camera che occupavano nell'ostello, non tentò di scappare. Resosi conto di quanto aveva fatto, si era subito recato alla reception per dare l'allarme, poi, dopo aver spiegato agli addetti dell'ostello di aver strangolato la 21enne, si era seduto sulle scale mettendosi a piangere in attesa dell'arrivo della polizia.

La corte ha invece respinto la richiesta della difesa di riconoscere la circostanza attenuante della provocazione, in base alla quale l'uomo avrebbe commesso il delitto in reazione a presunti continui soprusi che, si sottolinea ancora nella sentenza, troverebbero riscontro solo nelle affermazioni dello stesso imputato. L'avvocato Stefani, pur dicendosi soddisfatto per la diminuzione della pena, ha annunciato ricorso in Cassazione.

