18 dic 2023 16:59

"E' TROPPO ANDROGINA, NON HA NIENTE DI FEMMINILE" - POLEMICHE IN FRANCIA DOPO CHE ÈVE GILLES, 20 ANNI, È STATA ELETTA LA NUOVA MISS NAZIONALE – PER I SUOI DETRATTORI È TROPPO MAGRA, HA I CAPELLI CORTI E, COME SE NON BASTASSE, È STATA BOLLATA COME PALADINA DELLA “CULTURA WOKE” – UNA INFILATA DI CRITICHE CHE HA MANDATO IN TILT PERSINO LE FEMMINISTE CHE NORMALMENTE SDERENANO CHI PARTECIPA AI CONCORSI DI BELLEZZA E STAVOLTA...