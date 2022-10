"L'ULTIMA SPIAGGIA?" DARE FUOCO ALLO STABILIMENTO VICINO - A COMMISSIONARE L'INCENDIO DELLO STABILIMENTO DI SABAUDIA "DUNA 31.5" SAREBBERO STATE MIRELLA D'INDIO E TATIANA RIZZI, TITOLARI DELLA CONCESSIONE PER IL NOLEGGIO DI STRAIO E OMBRELLONI "L'ULTIMA SPIAGGIA" - LE DONNE AVREBBERO DATO 500 EURO A UN GIOVANE DI SABAUDIA PER APPICCARE LE FIAMME DOPO I DIVERSI SCREZI CHE HANNO AVUTO CON I TITOLARI DEL "DUNA" - IN TOTALE, TRA ESECUTORI E MANDANTI, SONO STATE ARRESTATE 4 PERSONE - VIDEO

Clemente Pistilli per www.repubblica.it

I carabinieri della stazione di Sabaudia, in provincia di Latina, hanno arrestato quattro persone del luogo, due donne e due uomini, ritenute a vario titolo i mandanti e gli esecutori dell'incendio dello stabilimento balneare 'Duna 31.5', avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 gennaio scorso.

Già dalle prime indagini gli inquirenti non avevano avuto dubbi sulla natura dolosa del rogo che, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio di quest'anno, aveva distrutto il "Duna", fino a quel momento una delle strutture balneari più gettonate, aperta dopo un lungo contenzioso con l'amministrazione comunale e posta direttamente sulla spiaggia. A dare l'allarme erano stati i guardiani delle vicine ville dei vip. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco di Terracina e i carabinieri. Il procuratore aggiunto della Repubblica di Latina, Carlo Lasperanza, e il sostituto Daria Monsurrò avevano aperto un'inchiesta e ora sono scattati i quattro arresti.

Essendo andato distrutto nel corso dell'incendio anche l'impianto di allarme e videosorveglianza della struttura balneare, venne subito effettuato un approfondito controllo dell'area interessata e dell'area limitrofa al lido avvolto dalle fiamme, dove venne trovata una bottiglia contenente dei residui di liquido infiammabile. I militari hanno quindi ascoltato diverse persone, tra cui i titolari del lido incendiato e quelli degli stabilimenti e dei chioschi limitrofi.

Gli investigatori hanno così raccolto elementi utili a sostenere che l'incendio era stato commissionato dai titolari di una concessione per noleggio di sdraio e ombrelloni, "L'ultima spiaggia", bloccata dopo una serie di violazioni accertate dai carabinieri forestali di Fogliano, i quali avrebbe già avuto diversi screzi con i titolari dello stabilimento dato alle fiamme. Si tratta in particolare di due donne, madre e figlia, Mirella D’Indio e Tatiana Rizzi. Quest'ultima lavora anche come modella.

I carabinieri hanno inoltre individuato un giovane del luogo ritenuto l'autore dell'incendio. Quest'ultimo, insieme a un altro giovane sempre di Sabaudia, entrambi noti alle forze dell'ordine per qualche piccolo precedente relativo a furti e spaccio di droga, in cambio di 500 euro avrebbe appiccato le fiamme, per poi darsi alla fuga mentre il "Duna" bruciava. Le due indagate accusate di essere le mandanti dell'incendio sono state messe ai domiciliari e i due giovani accusati di essere gli esecutori materiali sono stati messi in carcere.

Quanto accaduto a gennaio al "Duna" conferma i forti interessi che ruotano attorno alle strutture balneari sulla spiaggia dei vip, oggetto di un'inchiesta chiamata proprio "Dune", che tra ipotesi di corruzione relativa alla gestione degli arenili e altri reati otto mesi fa ha portato all'arresto anche dell'allora sindaca Giada Gervasi, attualmente sotto processo.