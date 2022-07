PORPORELLE IN AZIONE - DALLA CHIESA NUOVI APPELLI ALLA POLITICA PER EVITARE LA CRISI DI GOVERNO E ELEZIONI ANTICIPATE: “SERVE RESPONSABILITÀ. IL NO AL PREMIER È UN NO A MATTARELLA" - L’APPELLO DI “AVVENIRE”: “LA SITUAZIONE È TROPPO DIFFICILE E TROPPO RISCHIOSA PER PROCEDERE IN QUESTO STATO DI DISORDINE” - LE SOLLECITAZIONI DEL PRESIDENTE DEI VESCOVI, IL CARDINALE MATTEO ZUPPI, E IL SEGRETARIO DI STATO VATICANO, IL CARDINALE PIETRO PAROLIN - IL DIRETTORE DI CIVILTÀ CATTOLICA, PADRE ANTONIO SPADARO: “HA FATTO BENE MATTARELLA A RESPINGERE LE DIMISSIONI DI DRAGHI”