13 ott 2023 10:01

"L'UTILE DITTATORE" ERDOGAN NON SCHERZA: CINQUE ATTIVISTI TORINESI SONO STATI ARRESTATI IN TURCHIA. LE AUTORITÀ DI ANKARA LI HANNO FERMATI A SANLIURFA, NEL SUD DEL PAESE, MENTRE PARTECIPAVANO A UN EVENTO ORGANIZZATO DALL’YSP, IL PARTITO DELLA SINISTRA VERDE - I CINQUE ATTIVISTI, CHE FANNO PARTE DI UN GRUPPO DI INTERNAZIONALISTI, HANNO CONTATTATO GLI AVVOCATI ITALIANI MA ANCORA NON SI CONOSCONO PER ORA LE ACCUSE…