3 lug 2023 13:08

"IL 90% DELLE FORZE DI TERRA RUSSE È AL MOMENTO IMPEGNATO IN UCRAINA" - LO HA DETTO IL PRESIDENTE DEL COMITATO MILITARE DELLA NATO, L'AMMIRAGLIO ROB BAUER: “LA FORZE RUSSE SONO ANCORA MOLTO CAPACI PER AVIAZIONE, MARINA, IL CYBER E IL NUCLEARE. I RUSSI ANDRANNO A RICOSTITUIRE LE PERDITE NELL'ESERCITO E ABBIAMO DUNQUE QUALCHE ANNO DI TEMPO: NON DOBBIAMO MAI SOTTOVALUTARE LA LORO CAPACITÀ POICHÉ PIÙ VOLTE NELLA STORIA HANNO DIMOSTRATI DI SAPERSI RIMETTERE IN PIEDI…”