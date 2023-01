"LO ABBIAMO MITIZZATO TROPPO: MESSINA DENARO NON È IL CAPO DEI CAPI" - PARLA IL “CACCIATORE DI MAFIOSI”, ALFONSO SABELLA: “DOPO L'ARRESTO DI LEOLUCA BAGARELLA ERA FISIOLOGICO FOSSE LUI A PRENDERE IL POSTO DI CAPO DELLA COMPONENTE STRAGISTA. INVECE, IL TIMONE PASSA A BRUSCA. E DOPO L'ARRESTO DI BRUSCA MESSINA DENARO SPARISCE. HA TIRATO I REMI IN BARCA, RITIRANDOSI NEL SUO FEUDO TRAPANESE PER PROLUNGARE LA SUA LATITANZA: NON COMANDARE SIGNIFICA RIDURRE I CONTATTI…”

Estratto dell’articolo di Giampiero Calapà per il “Fatto quotidiano”

alfonso sabella

"Abbiamo mitizzato troppo Matteo Messina Denaro". Alfonso Sabella […]: “dobbiamo chiarire anche che il trapanese non è il capo di Cosa Nostra".

Quindi ha goduto di stampa e letteratura, diciamo, immeritate?

Dopo l'arresto di Leoluca Bagarella era fisiologico fosse lui a prendere il posto di capo della componente stragista. Invece, il timone passa a Brusca. E dopo l'arresto dei Brusca sostanzialmente Messina Denaro sparisce dai miei radar. […] dopo l'arresto di Giovanni Brusca lo scettro del comando passa a Vito Vitale, 'u vaccaru, che mi voleva morto.

ARRESTO DI MATTEO MESSINA DENARO

Cioè, l'ala Riina-Bagarella va a cercare questo personaggio di secondo piano, se vogliamo, come nuovo capo di fatto. Significa che […] Messina Denaro abbia tirato i remi in barca, ritirandosi nel suo feudo trapanese per continuare a fare affari […] credo che dopo l'arresto di Vito Vitale si metta […] d'accordo con Provenzano per una transizione indolore del potere verso i palermitani. […] si ritira […] per […] prolungare la sua latitanza: non comandare significa ridurre i contatti.

alfonso sabella

[…] Pensa che le condizioni di salute di Messina Denaro siano compatibili col regime di carcere duro?

Il 41-bis non è ostativo alle cure. Non aveva più senso per un Provenzano ridotto in stato vegetativo. Ma finché Messina Denaro resterà lucido è necessario, può ancora dare ordini al suo mandamento e non si sa mai se decidesse di alzare il livello ora che è spalle al muro: è pur sempre uno stragista.

Le ha fatto effetto vederlo senza manette?

Evidentemente non c'erano pericoli. I poliziotti che arrestarono Giovanni Brusca persero la chiave, dovettero tagliargliele col frullino. Aprii un procedimento, ma Brusca escluse responsabilità e anche di aver subito violenza.

matteo messina denaro