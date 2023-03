14 mar 2023 18:17

"ABBIAMO UNA RISORSA, IL MARE, CHE NON DOBBIAMO PIÙ GUARDARE DISTRATTAMENTE" - IL GOVERNATORE DEL VENETO, LUCA ZAIA, PUNTA ALLA CREAZIONE DI IMPIANTI DI DESALINIZZAZIONE DELL'ACQUA MARINA PER FAR FRONTE AL PROBLEMA DELLA SICCITÀ: "BISOGNA CAPIRE QUANTO CI COSTERÀ PERCHÉ TRASFORMARE L'ACQUA SALATA IN ACQUA DOLCE RICHIEDE ENERGIA. MA SE CI RIUSCIAMO, ANCHE CON LE FONTI RINNOVABILI, PERCHÉ NO?" - IL SISTEMA È GIÀ ADOTTATO IN 183 PAESI, CON 16MILA IMPIANTI ATTIVI IN TUTTO IL MONDO…