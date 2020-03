IM-PAZIENTE ZERO- RENATINO SI INCAZZA CON CHI NON RISPETTA LA QUARANTENA - "A TUTTI I SUPERMAN E WONDER WOMAN SPROVVISTI DEI SUPER POTERI LA PREGHIERA DI NON VARCARE L’USCIO DI CASA. COMPRENSIBILE UNA NORMALE FRUSTRAZIONE MA UNA VOLTA VIOLATO QUEL LIMITE, SI RISCHIA CHE L’IMPRUDENZA DI TALE AZIONE POTREBBE RIFLETTERSI NEGATIVAMENTE SULLA SALUTE DEI NOSTRI FAMIGLIARI (E NON SOLO). PERTANTO, USCITE DAL FUMETTO E…"