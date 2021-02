4 feb 2021 09:40

"AH DIBBA', MA 'NDO STANNO, 'STE ÉLITE? DICCELO CHE LE ANDIAMO A CERCARE" - MICHELE SERRA CONTRO DI BATTISTA CHE HA DEFINITO DRAGHI "APOSTOLO DELLE ÉLITE": "ABBIAMO FORSE UDITO, IN TEMPI RECENTI, IL DISCORSO DI UN CONFINDUSTRIALE PIÙ NOBILE DI QUELLO DI UN POLITICO? C'E' UN MAGO DELLA BORSA IN GRADO DI SANARE IL DEFICIT PUBBLICO? DEI TANTI FENOMENALI SCIENZIATI CATAPULTATI IN VIDEO DALLA PANDEMIA, NON ABBIAMO FORSE RICAVATO L'IMPRESSIONE CHE QUALCUNO DI LORO, POSSA ANCHE ESSERE UN MINCHIONE?"