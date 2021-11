18 nov 2021 18:38

"ALEC BALDWIN HA SCELTO DI GIOCARE ALLA ROULETTE RUSSA QUANDO HA AZIONATO UN'ARMA SENZA CONTROLLARLA" - DUE MEMBRI DELLA TROUPE DEL FILM "RUST" HANNO DENUNCIATO L'ATTORE ACCUSANDOLO DI NEGIGLENZA PER AVER SPARATO, E UCCISO, IL DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA HALYNA HUTCHINS - "BALDWIN E GLI ALTRI PROFESSIONISTI SAPEVANO CHE LA PISTOLA IN QUESTIONE NON AVREBBE MAI DOVUTA ESSERGLI CONSEGNATA DALL'AIUTO REGISTA" PERCHE'...