"ALESSIA PIFFERI HA UN DEFICIT INTELLETTUALE CHE NON LE FAREBBE PROVARE EMPATIA" - LA PERIZIA DELLO PSICHIATRA CONSULENTE DELLA DIFESA DELLA 37ENNE, IMPUTATA PER L'OMICIDIO DELLA FIGLIA DIANA DI 18 MESI, MORTA DI STENTI DOPO ESSERE STATA ABBANDONATA DA SOLA A CASA PER SEI GIORNI - LA DONNA, CHE IN BASE A DUE TEST PSICOLOGICI E PREGRESSE RELAZIONI AVREBBE UN QUOZIENTE INTELLETTIVO DI 40, NON SAREBBE IN GRADO DI "ACCORGERSI DEI BISOGNI E DELLA SOFFERENZA DEGLI ALTRI E DI COMPRENDERE LE CONSEGUENZE DEI PROPRI ATTI"

alessia pifferi 6

Estratto dell'articolo di Luigi Ferrarella per www.corriere.it

Il «fatto nuovo» – come a fine udienza lo chiama il presidente della Corte d’Assise, Ilio Mannucci Pacini – si materializza non tanto nella mattinata di interrogatorio di Alessia Pifferi, ma nell’esame pomeridiano dello psichiatra consulente della difesa della 37enne, imputata di omicidio volontario pluriaggravato per aver lasciato la figlia di 18 mesi, Diana[…]

diana pifferi

Lo psichiatra Marco Garbarini prospetta infatti (in base a due test psicologici, pregresse relazioni degli psicologi di San Vittore sul basso quoziente intellettivo di 40, i verbali, e un colloquio con la donna l’8 agosto) che Pifferi sconti un «deficit di sviluppo intellettivo di grado moderato» che non le farebbe provare empatia e accorgersi dei bisogni e della sofferenza degli altri; che non le farebbe comprendere e collocare nel tempo le conseguenze dei propri atti; e che la renderebbe suggestionabile se incalzata dalle domande. Un quadro con il quale l’avvocato Alessia Pontenani punta a convincere la Corte dell’opportunità di disporre una perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere.

[…]

alessia pifferi 4

Di certo, nell’identikit psicologico tratteggiato di pomeriggio dal consulente si è incastrato perfettamente l’interrogatorio in mattinata. «Avevo lasciata Diana sola altre volte, e di solito rientravo subito l’indomani. Pensavo che il latte le bastasse», racconta Pifferi al pm, «io le chiedo gentilmente di non sgridarmi». Contrariamente a mesi fa, Pifferi ora giura che «per me non è mai stata un peso, mi manca, mi sono pentita, tornassi indietro non lo rifarei», aggiunge, tendendo a recriminare sul compagno: «Parlando con le psicologhe del carcere, mi sono ricordata che mi diceva di lasciarla sola in casa per andare con lui al supermercato. Cominciai a farlo». «Ha recitato tutta la vita, sempre colpa di qualcun altro, si accorge ora che il biberon non bastava...», scuote la testa la sorella Viviana.

alessia pifferi 3 la casa dove e stata trovata morta la piccola diana a ponte lambro 1 la casa dove e stata trovata morta la piccola diana a ponte lambro 4 alessia pifferi alessia pifferi 2 alessia pifferi 4 la casa dove e stata trovata morta la piccola diana a ponte lambro 2 alessia pifferi in tribunale 1 alessia pifferi in tribunale 3 alessia pifferi in tribunale 4 alessia pifferi in tribunale 2 alessia pifferi 1 alessia pifferi in tribunale alessia pifferi 2 alessia pifferi 5