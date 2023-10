"UN ALIENO MI HA TOCCATO. È STATO COME IL DITO DI DIO" - GOLDIE HAWN È CONVINTA DI AVER AVUTO UN INCONTRO RAVVICINATO DEL TERZO TIPO QUANDO AVEVA 20 ANNI: "ERO IN AUTO DI UN AMICO E HO VISTO TRE TESTE DI FORMA TRIANGOLARE, DI COLORE ARGENTO, CON UN PICCOLO NASO, SENZA ORECCHIE E UN TAGLIO AL POSTO DELLA BOCCA. MI HANNO TOCCATO E NON SONO RIUSCITA PIÙ A MUOVERMI. TEMPO DOPO HO SOGNATO GLI ALIENI E…"

DAGONEWS

GOLDIE HAWN

Goldie Hawn potrebbe aver avuto un incontro ravvicinato del terzo tipo. L'attrice e madre di Kate Hudson, durante il podcast “Time To Walk”, ha raccontato di aver subito un’imboscata da parte di piccoli omini verdi. La star, ora 77enne, ha rivelato che l'incontro è avvenuto quando aveva 20 anni, quando viveva in California in un periodo in cui c'erano "molti avvistamenti UFO": «Sono uscito dalla porta, mi sono seduta sul piccolo porticato e ho guardato il cielo scuro. E ho visto tutte queste stelle. Tutto quello a cui riuscivo a pensare era... "Siamo l'unico pianeta in tutto l'universo che ospita la vita?».

Ha raccontato di aver chiamato tutti gli alieni in ascolto, dicendo di sapere di non essere sola e che le sarebbe piaciuto incontrarli. Solo quattro mesi dopo, mentre lavorava come ballerina e si stava preparando per un pisolino nell'auto di un amico, ha sentito una "frequenza" nel suo orecchio. Afferma di aver poi visto tre "teste di forma triangolare", di colore argento con un "piccolo naso", senza orecchie e "un taglio al posto della bocca".

alieni 1

«Gli alieni mi indicavano, discutevano di me come se fossi un oggetto». Dice che non era in grado di muoversi, ma che gli alieni «mi hanno toccato e mi è sembrato il dito di Dio. Era il sentimento più benevolo e amorevole. È stato potente. Era pieno di luce».

Goldie non ha mai dimenticato l'esperienza e ha continuato a parlare con astrofisici e ricercatori di cerchi nel grano, sostenendo che una volta aveva sognato gli alieni e il giorno dopo un cerchio nel grano è apparso vicino a dove si trovava.

goldie hawn GOLDIE HAWN alieno alieni 2 goldie hawn alien GOLDIE HAWN 2 alieni 3