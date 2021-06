"AMORE GUARDA CON CHI SONO IO" – FEDEZ ROSICA PER L’INCONTRO TRA CHIARA FERRAGNI E LA BOMBASTICA ESTER EXPÓSITO, PROTAGONISTA DELLA SERIE "ELITE", E INVIA UN VIDEOMESSAGGIO INSIEME AD ACHILLE LAURO. IL CANTANTE SI LASCIA SCAPPARE UNA PAROLA E IL MARITO DELLA "FERRY" FA SCATTARE LA SCENATA DI GELOSIA… - VIDEO

FEDEZ SI INGELOSISCE PER IL MESSAGGIO DI LAURO A CHIARA FERRAGNI

Da "www.iltempo.it"

fedez rosica per chiara ferragni con ester exposito 2

"Amore guarda con chi sono io". Tutto contento di essere in compagnia di Achille Lauro Fedez registra un video da pubblicare e da mandare alla moglie Chiara Ferragni, ma la gaffe di Lauro e la gelosia del rapper rendono il finale esplosivo.

fedez si ingelosisce per il messaggio di lauro a chiara ferragni 4 fedez si ingelosisce per il messaggio di lauro a chiara ferragni 1 fedez si ingelosisce per il messaggio di lauro a chiara ferragni 3 fedez si ingelosisce per il messaggio di lauro a chiara ferragni 2 fedez rosica per chiara ferragni con ester exposito 1