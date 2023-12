"ANDIAMO A FARE I CRIMINALI IN VAL DI CEMBRA" - QUATTRO MOTOCICLISTI VENETI RISCHIANO FINO A 20MILA EURO DI MULTA E LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE FINO A 3 ANNI, OLTRE ALLA CONFISCA DELLE MOTO, DOPO AVER PUBBLICATO UN VIDEO NEL QUALE SI VEDONO SFRECCIARE A OLTRE 230 KM/H IN UNA STRADA PROVINCIALE - NEL FILMATO, SI VEDEVANO I QUATTRO "DARSI BATTAGLIA" IN STRADA, METTENDO A RISCHIO L’INCOLUMITÀ DEGLI ALTRI AUTOMOBILISTI… - VIDEO

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cavalese hanno denunciato alla Procura di Trento quattro bikers provenienti dal Veneto, che nel mese di giugno, a bordo delle loro motociclette supersportive, si sono resi protagonisti di una gara sulle strade della Val di Cembra, mettendo a grave rischio l’incolumità degli altri utenti. Tutto è partito dalla divulgazione in rete di un video diventato virale in poco tempo, dal titolo «Andiamo a fare criminali in Val di Cembra» […]

i bikers rischiano una multa fino a 20mila euro e la sospensione della patente fino a 3 anni oltre la confisca delle moto.

