"ANTIFA', SAPPIAMO COME SEI FATTO, VOLA UNO SCHIAFFO E NE PRENDI QUATTRO” – AL LICEO AUGUSTO DI ROMA È COMPARSA UNA SCRITTA INTIMIDATORIA VERGATA DAI FASCISTELLI – VENERDÌ 19 MAGGIO I PISCHELLI DEL GRUPPO DI ESTREMA DESTRA “BLOCCO STUDENTESCO” HANNO AGGREDITO IL RAPPRESENTANTE D’ISTITUTO DEL LICEO CHE STAVA RIPULENDO LE STRADE. UNO GLI HA TIRATO UNA SBERLA E GLI HA DETTO "MO’ RIQUALIFICA PURE QUESTO. TORNEREMO…”

MURALE INTIMIDATORIO AL LICEO AUGUSTO DI ROMA

"Antifa', sappiamo come sei fatto, vola uno schiaffo e ne prendi quattro ". I militanti di estrema destra tornano al liceo Augusto, ma di notte, senza essere visti da nessuno (al netto di eventuali videocamere), con bombolette spray alla mano. E dopo aver aggredito uno dei rappresentanti d'istituto picchiandolo al volto, proseguono con le minacce.

LICEO AUGUSTO DI ROMA

Tutto inizia venerdì 19, quando verso le 8,05 il minorenne - che il 6 maggio insieme ad altri compagni e compagne aveva partecipato a "Roma cura Roma", un'iniziativa di pulizia della strada e del muro che ha previsto la rimozione di scritte e manifesti abusivi, tra i quali alcuni di richiamo nazista e fascista - si è sentito toccare la spalla.

[…] Erano, secondo i presenti, ragazzi " di Blocco studentesco", gruppo giovanile d'estrema destra. Uno dei due gli fa: "Lo sai perché siamo qui?". Il giovane rappresentante non ha fatto in tempo a dire nulla, che uno schiaffo l'ha raggiunto in volto. "Ecco, mo riqualifica pure questo" , gli ha detto l'aggressore, davanti a decine di testimoni. E andando via ha aggiunto "Non ti preoccupare, torneremo". Una minaccia. La prima. […]

BLOCCO STUDENTESCO CONTRO L'ASTERISCO A SCUOLA

Ieri mattina, la nuova minaccia. Una scritta in nero proprio sul muro della scuola: "Sappiamo come sei fatto". I genitori hanno presentato denuncia. Il Collettivo del liceo classico di via Gela, in zona Ponte Lungo- Tuscolano, è nuovamente intervenuto: si tratta, dicono gli studenti e le studentesse che ne fanno parte, " dell'ennesima scritta fascista che minaccia una persona della nostra scuola" e allo stesso tempo "l'ennesima occasione nella quale gli estremisti di destra si sentono legittimati a parole di una gravità inaudita". […]

