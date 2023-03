"ARRIVO, LA TIZIA MI CHIUDE IN UNA SALA, MI DÀ UNA PISTOLA FINTA E MI DICE 'TOH, RECITA'" – FEDEZ RACCONTA LA FIGURA DI MERDA AL PROVINO PER “MURDER MYSTERY”, FILM NETFLIX CON JENNIFER ANISTON E ADAM SANDLER: “AVEVO UN MANICHINO FINTO: DOVEVO PRENDERLO PER LA GOLA, PUNTARGLI UNA PISTOLA E DIRE 'I SPOKE IN ENGLISH MY WHOLE LIFE, STUPID IDIOT!' SECONDO ME HO FATTO UN FIGURONE” – E INFATTI HANNO PRESO UN ALTRO… - VIDEO

"Arrivo, la tizia mi chiude in una sala, mi dà una pistola finta e mi dice 'toh, recita'". "E come è andata?". "Mah, secondo me ho fatto un figurone". Fedez rivela, nel corso dell'ultima puntata del suo podcast Muschio Selvaggio, di aver fatto un provino ad Hollywood. Il rapper ha raccontato di essere stato valutato per una parte nel cast del film film hollywoodiano per Netflix con Jennifer Aniston e Adam Sandler. Murder mystery.

Il provino

"Avevo anche un manichino finto che dovevo prendere per la gola, puntargli una pistola e dire 'I spoke in english my whole life, stupid idiot!", dice il cantante suscitando ilarità nell'altro conduttore, Luis Sal, e nell'ospite della puntata, Fabio Rovazzi.

Il rapper racconta in breve l'episodio anche nelle stories di Instagram, dove mostra lo spezzone del film in cui la sua particina viene interpretata dall'attore che è poi stato preso per il film. Il rapper ha commentato lo spezzone postato sui social con "Occasione sprecata", anche perché quella pellicola ha avuto un ottimo successo di pubblico.

Rovazzi e Fedez si sono confrontati per la prima volta a Muschio Selvaggio dopo cinque anni. La loro amicizia era finita per una lite di cui non si è mai saputo molto e nell'ultima puntata i due hanno provato a guardarsi dentro per capire le ragioni reali dell'allontanamento. "Dimmi se sbaglio, credo che io e te fossimo un po' in un delirio di onnipotenza. Non credi?" ha chiesto a un certo punto Fedez. "Secondo me no. Sì, eravamo dei cog***, ma quello no". è stata la risposta di Rovazzi.

