MALATI DI SERIE TV, SVEGLIA! È IN ARRIVO LA NUOVA STAGIONE DI "TRUE DETECTIVE" - LA SERIE CULT DI HBO TORNA CON UN NUOVO RACCONTO AMBIENTATO IN ALASKA (MA GIRATO IN ISLANDA) CON PROTAGONISTA JODIE FOSTER E L'EX PUGILE KALI REIS - LA NUOVA STAGIONE (E' LA PRIMA SENZA IL CREATORE NIC PIZZOLATO) È AMBIENTATA NELLA CITTÀ FITTIZIA DI ELLIS, DOVE LE PROTAGONISTE AVRANNO A CHE FARE CON IL SOPRANNATURALE E LE OSCURE VERITÀ NASCOSTE SOTTO IL GHIACCIO… - VIDEO