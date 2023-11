"GLI AUTISTI, SI FIDANO DEI NAVIGATORI E FINISCONO INCASTRATI" - A QUILIANO, IN PROVINCIA DI SAVONA, IL SINDACO HA FATTO INSTALLARE DEI CARTELLI CHE AVVISANO I VIAGGIATORI DI NON SEGUIRE "GOOGLE MAPS" A CAUSA DEI TROPPI TIR, CAMPER O MEZZI DI GROSSA TAGLIA CHE RIMANGONO INCASTRATI NELLE STRADE TROPPO STRETTE DOPO AVER SEGUITO LE INDICAZIONI DI "BIG G" - LA REPLICA STIZZITA DELLA CONFTRASPORTI...

Estratto dell'articolo di Alessio Ribaudo per il "Corriere della Sera"

avviso di non seguire google maps a quiliano 3

Traffico in tilt, abitanti inferociti e sindaci che non ne possono più di contare i danni provocati da Tir o camper che si incastrano in strade del Savonese troppo strette. Tanto che il Comune di Quiliano ha affisso cartelli bilingue: «Non seguite le indicazioni di Google Maps». È polemica in Liguria, soprattutto, dopo che l’ennesimo camion si è bloccato a Stella. «È rimasto tutto fermo per 12 ore — dice il sindaco Andrea Castellini — ed è servito l’intervento di carabinieri, polizia locale, vigili del Fuoco con una gru, protezione civile, Provincia e un gommista con una sua gru: basta».

avviso di non seguire google maps a quiliano 2

Castellini attacca: «Ogni volta che l’autostrada di notte viene chiusa per lavori in alcuni tratti fra cui il casello di Arenzano è sempre la stessa storia; gli autisti, per lo più stranieri, diretti verso la Spagna, invece di usare navigatori specifici, si fidano di quelli gratis ma che sono realizzati solo per le auto: così finiscono incastrati». […]

[…] Paolo Uggè, presidente della Fai- Conftrasporti […], «non è un caso che siano coinvolte ditte per lo più straniere» perché «le nostre sedi locali con frequenza inviano bollettini per segnalare pure i lavori in corso e le alternative». Uggè pungola i sindaci. «Invece di scrivere al prefetto, non sarebbe stato preferibile installare numerosi e chiari cartelli con i divieti ai Tir di una determinata portata non possono passare?». […]

avviso di non seguire google maps a quiliano 1