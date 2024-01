"GLI AUTOBUS CHE VANNO A FUOCO CHE COLORE HANNO?" – I COMMENTI AL VIDEO PUBBLICATO DA ROBERTO GUALTIERI IN CUI MOSTRA LA MAPPA IN TEMPO REALE DEI BUS A ROMA – NELLA NUOVA SEDE DEI SERVIZI PER LA MOBILITÀ DELLA CAPITALE UNO SCHERMO MOSTRA I MEZZI IN RITARDO (IN ROSSO) E QUELLI IN ORARIO (IN BLU) – GLI OCCHIUTI FOLLOWER HANNO NOTATO, PERÒ, CHE SONO QUASI TUTTI NON IN ORARIO. INSOMMA: ANNATE A PIEDI, FATE PRIMA...

Estratto dell’articolo di Gabriella Cerami per www.repubblica.it

roberto gualtieri autobus in ritardo 3

Instagram non perdona. Soprattutto se si parla di trasporti: “Tutti rossi praticamente”, ironizza un utente. Quindi tutti in ritardo. Roberto Gualtieri mostra una mappa degli autobus in tempo reale ma la metà sono in ritardo. Il sindaco visita la nuova sede di Roma servizi per la mobilità con tanto di video sui social, in cui si fa riprendere davanti a uno schermo che monitora i bus sulle strade della Capitale.

Sorridente, indicando il monitor, afferma: “Quelli blu sono gli autobus in anticipo, quelli rossi in ritardo. Siamo nella nuova sede di Roma servizi mobilità, l’azienda che per Roma Capitale fa la progettazione di tante infrastrutture, si interfaccia con i cittadini, monitora il traffico e il monopattini”.

roberto gualtieri autobus in ritardo 1

[..•] L’ironia è d’obbligo: “Quindi tra autobus in anticipo e autobus in ritardo, sindaco, ci sta dicendo che non ne passa nemmeno uno all’orario previsto. Meravigliosa questa comunicazione”, commenta Emilio Fabio.

nuova sede servi mobilita di roma 2 nuova sede servi mobilita di roma 1 nuova sede servi mobilita di roma 4 roberto gualtieri autobus in ritardo roberto gualtieri autobus in ritardo 2 nuova sede servi mobilita di roma 3