1 - "AVEVO TROPPI DUBBI PER QUESTO HO FERMATO LE NOZZE DI VATTIMO"

Estratto dell’articolo di Franca Nebbia per “la Stampa”

«Penso di aver capito perché il nostro Comune sia stato "scelto" per quelle nozze poi sfumate». Valeria Olivieri, sindaco di Occimiano, paese dell'Alessandrino a due passi da Casale Monferrato, ripercorre le tappe che hanno portato nel suo ufficio il filosofo Gianni Vattimo e il suo assistente Simone Caminada, rispettivamente di 87 e 39 anni, per sbrigare le pratiche pre-matrimoniali.

In quel municipio […] a fine gennaio si erano celebrate le nozze tra sir Paolo Saltarelli Bozzi Granville, imparentato con i Windsor in quanto pronipote della regina Elisabetta, e il compagno Iginio Viganò. «Fu enorme il successo mediatico di quell'unione - spiega Olivieri -. Così, forse, ci hanno individuato pensando che, al nome di Vattimo, non ci saremmo tirati indietro […] E sarebbe stato così, se tutto fosse stato in regola».

Invece, non hanno convinto il sindaco le mosse del non meglio identificato mediatore, Tullio Romussi, che […] nessuno nella città dell'oro conosce veramente. Romussi ha contattato Olivieri per proporle l'unione tra […] Vattimo e Caminada […] «Io non conoscevo il mediatore - spiega Olivieri -. Mi ha cercata in due occasioni […] spiegandomi che Vattimo […] aveva grandi difficoltà a spostarsi. Ho cominciato ad avere qualche sospetto e mi sono informata». Valeria Olivieri è così venuta a conoscenza del precedente tentativo di matrimonio, sfumato a Vimercate, e ha cominciato a nutrire sospetti. […] Dal tribunale di Vercelli sarebbe poi arrivata una comunicazione in cui si chiedeva di sospendere qualunque azione legata alla cerimonia. […]

2 - SIMONE CAMINADA: “LA NOSTRA UNIONE E’ LEGALE. RIPROVEREMO A SPOSARCI”

Estratto dell’articolo di Filippo Femia per “la Stampa”

Ha la voce alterata, Simone Caminada, di chi ha scoperto che le sue nozze sono saltate per la seconda volta in pochi mesi. Il compagno-assistente di Gianni Vattimo non nasconde l'irritazione […] Doveva avvenire a Occimiano […] ma la sindaca Valeria Olivieri, insospettita […] si è rivolta ai carabinieri. E il caso è finito alla Procura di Vercelli, dove Caminada risulta indagato per circonvenzione di incapace, reato per cui è stato già condannato in primo grado (due anni di reclusione e 900 euro di multa) dai giudici di Torino.

Caminada, cosa le dà più fastidio di questa vicenda?

«Il comportamento della sindaca […] Con noi non ha mostrato alcuna perplessità. Poi abbiamo scoperto che è andata dai carabinieri: poteva parlarci prima, chiedere se potessimo chiarire eventuali dubbi. Ma ha preferito fare tutto alle nostre spalle, un po' da carogna».

«Vattimo rispondeva a monosillabi o poco più, quella scena non mi è piaciuta», ha denunciato la sindaca.

«Ha risposto in quel modo perché non c'era assolutamente nulla da dire […] Possiamo permettere a un uomo di 87 anni di parlare poco e a bassa voce oppure è vietato?».

Il fatto che Vattimo fosse in sedia a rotelle può aver influito?

«[…] Avere problemi di deambulazione a 86 anni mi sembra normale. Il Papa si muove in carrozzina ma nessuno ha pregiudizi sulle sue capacità di intendere».

Non crede che la sua condanna di primo grado possa creare qualche sospetto in un sindaco chiamato a celebrare un'unione civile?

«Non sono uno sprovveduto, mi sono consultato con gli avvocati: legalmente non esiste nulla che ostacola l'unione civile tra me e Gianni. […]».

Questa volta però avete sbagliato i calcoli.

«Ci siamo trovati di fronte una sindaca degna di Amici di Maria De Filippi, una portinaia di basso rango. Mi auguro che alle prossime comunali i cittadini si guardino bene dal rieleggerla. È un'amministratrice indecorosa, neanche fosse sindaca di Los Angeles […]».

La prima volta è stata la procura di Torino a fermare l'unione civile prevista a Vimercate, ora il rifiuto di una sindaca. Ci riproverete?

«Senza dubbio. Abbiamo già la disponibilità di una persona e l'idea del luogo, ma non sveliamo nulla. Anzi, facciamo un appello pubblico a tutti i sindaci d'Italia: si faccia avanti chi è disposto a celebrare l'unione tra me e Gianni».

La procura di Vercelli ha aperto un fascicolo con due indagati: lei e Tullio Romussi, "mediatore" di questo matrimonio.

«L'ho appreso dai giornali, […]».

[…] il professor Gianni Vattimo, come sta vivendo questo nuovo intoppo?

«Ha fatto spallucce, tra noi non cambia nulla. Alla fine chi è sempre al fianco di Gianni nella vita di tutti i giorni? Il sottoscritto, nessun altro. Resta l'amarezza di essere trattato come un vecchio rincoglionito. Nei prossimi giorni uscirà un'intervista a Vattimo, uno dei più influenti intellettuali contemporanei, che ragiona sulla guerra in Ucraina e la situazione in Vaticano. Vi pare che non sia in grado di fare scelte riguardo alla sua vita privata e sentimentale?». […]

