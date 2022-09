"AVEVO PAURA. ENTRAMBI MI HANNO PUNTATO LE PISTOLE ADDOSSO" - LA TESTIMONIANZA DI PAUL POGBA SUL SEQUESTRO MENTRE SI TROVAVA IN RITIRO CON LA NAZIONALE DA PARTE DI UNA BANDA CHE GLI HA CHIESTO 13 MILIONI DI EURO PER "PROTEZIONE" - IL CENTROCAMPISTA VENNE CONDOTTO IN UN APPARTAMENTO, DOVE FU COSTRETTO A SPEGNERE IL TELEFONO. POCO DOPO FECERO IRRUZIONE DUE UOMINI INCAPPUCCIATI, CON ADDOSSO GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE E PESANTEMENTE ARMATI: "DISSI LORO CHE..."

Da www.calciomercato.com

paul pogba 4

"Avevo paura. Entrambi mi hanno puntato le pistole addosso". E' l'agghiacciante testimonianza di Paul Pogba. Le Monde ricostruire la deposizione fatta il mese scorso dal centrocampista della Juventus agli inquirenti, nell'ambito delle indagini sul caso che vede coinvolti il Polpo e i suoi fratelli.

paul pogba 6

I fatti risalgono al 19 marzo 2022, giornata che il francese aveva trascorso in gran parte con un amico d'infanzia, Boubacar C., a Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), la sua città natale, approfittando del ritiro della Nazionale: "Avevo paura. Entrambi mi hanno puntato le pistole addosso - dice Pogba -. Minacciato in questo modo, dissi loro che avrei pagato ma si misero a gridare: 'Stai zitto, guarda in basso'. Uno dei due incappucciati parlò all'orecchio di Roushdane; quando se ne andarono, Roushdane mi disse che dovevo pagarli, altrimenti eravamo tutti in pericolo".

LA RICHIESTA

paul pogba 3

Verso mezzanotte, mentre si apprestava a tornare nel suo hotel parigino, Paul venne condotto da altri amici del quartiere, Adama C. e i fratelli Roushdane e Machikour K., in un appartamento a Chanteloup-en-Brie. Qui fu costretto a spegnere il telefono, che gli venne sequestrato; dopo pochi minuti fecero irruzione in casa due uomini incappucciati, con addosso giubbotti antiproiettile e pesantemente armati. Pogba venne quindi "invitato" da Roushdane C. a pagare 13 milioni di euro, di cui 3 in contanti, per la protezione che quei due uomini gli avrebbero fornito per anni.

ARTICOLI CORRELATI

paul mathias florentin pogba il video di mathias pogba sul fratello

PAUL POGBA paul mathias florentin pogba paul pogba 2 paul pogba 1 paul pogba