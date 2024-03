20 mar 2024 11:03

UNA "BELLA" CAZZATA – LA SORELLA MINORE DELLE HADID, BELLA, È FINITA NEL TRITACARNE PER AVER POSATO SENZA SCARPE IN PIEDI SUL SUO CAVALLO PER LA COPERTINA DI “VOGUE ITALIA”. GLI ANIMALISTI SONO INSORTI: “POVERO CAVALLO, MA NON PENSI DI FARGLI MALE?” - LA HADID ASSICURA DI STARE MEGLIO CON I QUADRUPEDI CHE CON GLI ESSERI UMANI: “LA CONNESSIONE CON QUESTI ANIMALI NON È PARAGONABILE AD ALCUNA RELAZIONE UMANA. MI HANNO DATO FIDUCIA, MI HANNO INSEGNATO LA LEALTÀ E MI HANNO CRESCIUTA...” (MA IN CHE SENSO?)