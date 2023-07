17 lug 2023 10:06

"BENEDETTO XVI NON HA MAI ABDICATO" - QUALCHE SVALVOLONE CATTO-CONSERVATORE HA AFFITTATO UN AEREO PER FARLO VOLARE SOPRA LE SPIAGGE DEL LITORALE ROMANO E MANDARE UN MESSAGGIO OSTILE A PAPA FRANCESCO - IN TANTI SUI SOCIAL HANNO FOTOGRAFATO IL PICCOLO VELIVOLO CON LO STRISCIONE AL VENTO...