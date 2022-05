"BENNO È SEMPRE STATO PIENO DI BUONE INTENZIONI E POI C'È QUESTA BESTIA IN LUI CHE LO FA ANDARE COSÌ” - AL PROCESSO A BENNO NEUMAIR, IL 31ENNE DI BOLZANO CHE IL 4 GENNAIO 2021 HA UCCISO I GENITORI, LAURA E PETER, E’ STATO ASCOLTATO UN MESSAGGIO VOCALE DELLA MADRE DEL RAGAZZO INVIATO A UN’AMICA A LUGLIO 2020 - LA DONNA SPIEGAVA CHE BENNO ERA STATO RICOVERATO IN PSICHIATRIA IN GERMANIA DOPO AVER INSCENATO UNA FINTA AGGRESSIONE CONTRO DI LUI: “HO PAURA A VIVERE CON UN RAGAZZO COSÌ. ABBIAMO NASCOSTO I COLTELLI IN CASA”

benno neumair 2

(ANSA) - "Benno è sempre stato pieno di buone intenzioni e poi c'è questa bestia in lui che lo fa andare così. Vediamo se si riesce con calma, per il suo bene, a metterlo in una comunità terapeutica". La voce è quella di Laura Perselli, in un messaggio vocale che aveva inviato nel luglio 2020 ad una sua amica. La donna è stata ascoltata come testimone in Corte d'Assise nel processo a Benno Neumair, il trentunenne bolzanino che il 4 gennaio 2021 aveva ucciso i genitori, Laura e Peter.

In aula sono stati fatti ascoltare i messaggi vocali che Laura Perselli aveva inviato all'amica spiegandole che Benno era stato ricoverato in psichiatria in Germania dopo aver inscenato una finta aggressione contro di lui. Nei messaggi vocali, Laura raccontava tutta la sua preoccupazione per le condizioni di salute mentale del figlio.

benno neumair 1

"Ho paura a vivere con un ragazzo così. Abbiamo nascosto i coltelli in casa" aveva aggiunto Laura. Nel corso dell'udienza sono state ascoltate, tra le altre, anche due testimonianze della scuola media in lingua tedesca di Bolzano, dove Benno lavorava come insegnante supplente di matematica. Una dirigente scolastica ha ricordato vari fatti dai quali emerge come Benno fosse un insegnante poco affidabile, anche in termini di puntualità. La seconda testimone, un'insegnate di sostegno, ha invece raccontato di aver subito un'aggressione verbale da parte di Benno, durante una lezione.

