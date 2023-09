UN "BOT" FATTO AD ARTE - "OPENAI" HA LANCIATO UNA NUOVA VERSIONE DI "DALL-E", IL PROGRAMMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE CAPACE DI CREARE IMMAGINI A PARTIRE DA INDICAZIONI SCRITTE, CHE TUTELA GLI ARTISTI DALLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI D'AUTORE - UNA DELLE PRINCIPALI PREOCCUPAZIONI NEL CAMPO DELL'IA GENERATIVA È INFATTI L'ATTRIBUZIONE DEL COPYRIGHT PER I "NUOVI" CONTENUTI, VISTO CHE QUESTI "BOT" PRENDONO SPUNTO DA LAVORI GIÀ PRESENTI SUL WEB…

(ANSA) - OpenAI ha rilasciato la terza versione del generatore di immagini Dall-E, che tutela gli artisti digitali. Una delle principali preoccupazioni nel campo dell'intelligenza artificiale generativa è infatti l'attribuzione del diritto d'autore per i "nuovi" contenuti, foto, video e audio, che i software creano, ispirandosi a materiale famoso. Dall-E, oltre a integrare il famoso ChatGpt, a cui gli utenti possono chiedere di realizzare grafiche e altre opere semplicemente con delle indicazioni scritte, vanta l'ulteriore novità, per i creatori, di caricare i loro lavori sulla piattaforma e far si che questa li escluda dal suo archivio, evitando problemi di copyright.

La nuova versione di Dall-E sarà rilasciata prima agli utenti di ChatGpt Plus e ChatGpt Enterprise e poi a tutti gli altri. Proprio l'utilizzo del chatbot sembra essere in risalita dopo mesi di flessione, grazie alla riapertura delle scuole a livello globale. In una dimostrazione a The Verge, Aditya Ramesh, ricercatore principale e capo del team di Dall-E, ha chiesto a ChatGpt di aiutarlo a creare un logo per un ristorante di ramen in montagna. Il chatbot ha "conversato" con Dall-E, che ha poi proposto quattro alternative. Il generatore di immagini è stato rilasciato per la prima volta a gennaio del 2021, precedendo gli attuali concorrenti Stability AI e Midjourney.

A inizio 2022, OpenAI ha aperto una lista d'attesa per controllare chi poteva utilizzare la piattaforma, dopo le critiche secondo cui Dall-E poteva generare immagini esplicite fotorealistiche e mostrava pregiudizi nella generazione di foto. Da settembre 2022, il software è aperto al pubblico. Intanto, come riporta Business Insider, torna a crescere il traffico di ChatGpt, il chatbot che ha reso famosa l'organizzazione OpenAI. Il ritorno a scuola sarebbe il motivo principale di tale ripresa, considerando l'uso via web che molti ragazzi fanno dell'IA per trovare risposte veloci, non sempre esatte, ai loro quesiti.

