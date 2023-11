UN "BOT" NEL TUBO - YOUTUBE HA INTRODOTTO DUE NUOVE FUNZIONALITÀ ALIMENTATE DALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - IL PRIMO È UN "CHATBOT" CHE APPARE SOTTO I VIDEO E CHE FORNIRA' AGLI UTENTI ISCRITTI AL PIANO "PREMIUM", SINTESI E DETTAGLI SPECIFICI SUI FILMATI CHE STANNO GUARDANDO - IL SECONDO È UNO STRUMENTO PER FILTRARE E MODERARE I COMMENTI, COSÌ DA ALLEGGERIRE IL LAVORO DI CONTROLLO MANUALE...

(ANSA) - YouTube ha lanciato due novità sperimentali per la sua piattaforma, entrambe basate sull'intelligenza artificiale. Gli utenti iscritti al piano Premium negli Stati Uniti, possono sfruttare un chatbot, che appare sotto i video, per ottenere sintesi dei contenuti e a cui porre domande specifiche sui filmati che stanno guardando. Inoltre, l'azienda del gruppo Alphabet, che racchiude anche Google, userà l'IA per filtrare e moderare i commenti, così da alleggerire il lavoro di controllo manuale.

Come spiega una nota di YouTube: "Quando interagisci con questo strumento, raccoglieremo dati sul suo utilizzo, nonché domande e feedback. Questi dati ci aiutano a fornire, migliorare e sviluppare i nostri prodotti e servizi. Le interazioni verranno eliminate automaticamente dopo 30 giorni. Ti invitiamo a non inserire informazioni sensibili, riservate o personali che possano essere utilizzate per identificare te o altri nelle tue conversazioni". Il chatbot è disponibile solo su Android e per un ristretto numero di utenti residenti negli Usa. La piattaforma video aveva annunciato a luglio il lavoro di sperimentazione per generare automaticamente riepiloghi dei filmati.

Ma il nuovo strumento sembra avere una portata più ampia, offrendo non solo sintesi dei contenuti ma anche risposte a domande specifiche, anche sui filmati correlati a quello in riproduzione. Per quanto riguarda l'IA per la moderazione, l'intelligenza artificiale è in grado di raggruppare i commenti relativi a un video, usando come riferimento gli argomenti più discussi. A inizio settembre, YouTube ha annunciato diverse funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, che includono la creazione automatica di sfondi, strumenti di editing video, il doppiaggio automatico e la ricerca assistita, per trovare la musica più appropriata al proprio contenuto.