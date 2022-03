"BRINDO ALLA MORTE DELLA BORSA RUSSA" - A MOSCA STANNO COMINCIANDO A ROMPERSI LE PALLE DELLA GUERRA DI PUTIN, E COSÌ L'ECONOMISTA ALEXANDER BUTMANOV HA MESSO IN SCENA UNA SINGOLARE PROTESTA IN DIRETTA TV: UN BEL BRINDISI AL CROLLO DEI MERCATI FINANZIARI - LA FACCIA ALLIBITA DELLA CONDUTTRICE SPIEGA BENE IL CLIMA CHE SI RESPIRA DA QUELLE PARTI… - VIDEO

alexander butmanov economista russo 1

Un "suicidio" in diretta sulla tv russa. Alexander Butmanov, economista, ha letteralmente brindato alla morte della Borsa di Mosca per effetto delle sanzioni occidentali contro il presidente Vladimir Putin a seguito della invasione in Ucraina.

Una "bomba nucleare finanziaria" che per ora colpito pesantemente gli oligarchi e il presidente, ma che presto travolgerà i comuni cittadini russi per effetto di inflazione, debito pubblico e deprezzamento del rublo.

la faccia allibita della giornalista

La scena, di per sé comica, rivela però il malessere che in ampie fette della popolazione russa sta crescendo per la folle campagna bellica del Cremlino contro i "fratelli ucraini".

Una preoccupazione che, è la speranza di molte segreterie occidentali, potrebbe portare a una sorta di "golpe bianco" contro Putin. Per il momento, però, a rischiare di più sarà probabilmente Butmanov, per la sua plateale provocazione contro il regime.

E la faccia della giornalista conduttrice seduta accanto a lui, che lo guarda con gli occhi sbarrati in un misto di stupore e terrore, la dice lunga sul clima che si respira ancora a Mosca.

alexander butmanov economista russo 3

Tutto è andato in scena il 2 marzo sul canale YouTube di RBC Investments. Butmanov, fondatore del club di investimento Soyuzniki ed esperto di strategie azionarie, è ospite dello speciale Trading in a New Way dedicato al trading.

L'esperto prima saluta la presentatrice Elina Tikhonova anticipando che non avrebbe detto "buon pomeriggio". Quando la padrona di casa gli chiede perché, Butmanov sottolinea ovviamente gli indicatori di una crisi finanziaria epocale.

alexander butmanov economista russo 2

Alla domanda se sarebbe rimasto o meno nella professione, sfodera il colpo di scena: "Lavorerò come Babbo Natale, come 25 anni fa". Quindi da sotto al tavolo estrae una bottiglia di acqua frizzante e brinda alla "morte" del mercato azionario.

La Tikhonova prende le distanze: "Non intendo commentare in alcun modo questo flash mob". "Mando i miei saluti a Sergei Usichenko - ha concluso imperterrito Butmanov - che ha bevuto 13 anni fa fino alla morte del mercato azionario. Oggi bevo soda. Caro mercato azionario, ci eri vicino, interessante. Riposa in pace, caro compagno".