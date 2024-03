"BYE"-WATCH - STIPENDI BASSI, TURNI MASSACRANTI E REGOLE SEMPRE PIU' ESIGENTI: IN ITALIA MANCANO CIRCA 4MILA BAGNINI - L'ALLARME DI CONFAPI TURISMO: "UNA VOLTA AI BAGNINI GARANTIVANO VITTO E ALLOGGIO, ORA NON PIÙ. ABBIAMO ANCHE A CHE FARE CON GENERAZIONI DIVERSE" - DIVERSI LIDI E STABILIMENTI SI ADATTANO IMPIEGANDO PERSONALE ASSUNTO PER ALTRE MANSIONI, MA L'INIZIO DELLA STAGIONE BALNEARE SI AVVICINA E...

Estratto dell'articolo di Enrico Ferro per "la Repubblica"

C’è una figura mitologica in dissolvenza sull’orizzonte delle spiagge italiane: il bagnino. Quella del guardaspiaggia […] non è più una professione appetibile. […] Un tempo ne bastava uno ogni 600 metri, oggi le nuove regole ne impongono uno ogni 180. «Ne mancano circa 4 mila in tutta Italia», stima Roberto Dal Cin, jesolano, presidente di Confapi Turismo. «Una volta ai bagnini garantivano vitto e alloggio, ora non più. Abbiamo a che fare con generazioni diverse e io credo abbia inciso anche il reddito di cittadinanza».

[…] c’è chi ce la mette tutta per superare la crisi, con trovate un tempo impensabili. A Caorle il Consorzio Arenili ha dotato di brevetto anche i normali manutentori. «Gliel’abbiamo pagato noi», rivela il presidente Alberto Borin. «Se chi ci fornisce il servizio ha delle difficoltà, noi copriamo i buchi con il nostro personale. È chiaro che si tratta di gente assunta per altre mansioni». Spianamenti, attività di giardinaggio, sistemazione degli sdraio e mille altre cose che riguardano l’attrezzatura da spiaggia. […]

Gli operatori del sistema turismo dicono che lo stipendio del bagnino è lo stesso di sempre: 1.400-1.500 euro al mese, per otto ore al giorno, quattro la mattina e quattro il pomeriggio.

Il vero cambiamento è la scomparsa del benefit dell’alloggio, principalmente per la crescita esponenziale dei prezzi degli affitti nelle località turistiche. […]

ammette Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto. «Negli ultimi 6 mesi c’è stato un lieve miglioramento ma siamo sempre sotto il fabbisogno, soprattutto in vista della prossima stagione balneare ». […] anche i lidi romagnoli non se la passano meglio, nella ricerca di assistenti dei bagnanti. La Federazione Italiana Nuoto, dal canto suo, prova a pubblicizzare il brevetto evidenziando i vantaggi ad esso connessi: costituisce titolo professionale di merito per l’arruolamento nella Marina Militare, nell’Esercito, e ai militari già assunti consente di essere impiegati in compiti inerenti la specializzazione.

Inoltre gli studenti possono chiedere l’attribuzione del credito formativo agli esami di Stato delle superiori. Ma ad alcune latitudini ci sono anche altri problemi, come precariato e sfruttamento. La scorsa estate la Cgil di Taranto ha denunciato la storia di un ragazzo di 24 anni con brevetto da bagnino che, in un lido della litoranea ionico- salentina, lavorava quasi 12 ore al giorno per guadagnare solo 40 euro.

