"IL CANE VA TENUTO AL GUINZAGLIO". PER QUESTO “RIMPROVERO”, UN 70ENNE E’ STATO BRUTALMENTE AGGREDITO A FIRENZE: MASSACRATO CON PUGNI E CALCI, ANCHE ALLA TESTA, A DUE PASSI DA PIAZZA SANTA CROCE - LE URLA DELL’ANZIANO HANNO RICHIAMATO L’ATTENZIONE DI ALCUNI PASSANTI E A QUEL PUNTO L’AGGRESSORE E’ SCAPPATO - IL 70ENNE E’ FINITO IN OSPEDALE CON UNA PROGNOSI DI 21 GIORNI… - VIDEO!

FIRENZE, ANZIANO AGGREDITO IN CENTRO

1 - "IL CANE VA TENUTO AL GUINZAGLIO". ANZIANO AGGREDITO A FIRENZE, LA RABBIA E LA PAURA

Estratto dell’articolo di https://www.lanazione.it

FIRENZE - ANZIANO AGGREDITO IN CENTRO

È stato pestato a sangue, a due passi da Santa Croce, una delle piazze più amate dai turisti di tutto il mondo. Un 70enne, residente nella zona, a pochi metri da casa sua è stato preso a calci e pugni in un crescendo di violenza, poco dopo l’ora di pranzo.

L’orrore è stato immortalato in un video. […] sono le 13.40 del 27 dicembre quando il 70enne attraversa via de’ Bentaccordi in direzione Santa Croce, affollatissima di visitatori. Dopo soli pochi passi ad attenderlo un uomo che si scaglia contro di lui, lo insegue e lo scaraventa contro il muro.

Il 70enne non regge l’urto e finisce a terra. L’aggressore allora inizia a riempirlo di calci sullo stomaco, lungo la schiena, poi in testa. […] Le urla molto probabilmente richiamano l’attenzione di alcuni passanti che si avvicinano […] L’uomo scappa mentre la vittima resta stesa a terra. Sul posto, sono intervenuti le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che hanno trasportato il 70enne in ospedale,

FIRENZE - ANZIANO AGGREDITO IN CENTRO

I motivi che hanno portato al pestaggio non sono al momento chiari […] Secondo alcune testimonianze, l’aggressore gli avrebbe farfugliato frasi del tipo "il cane si tiene legato". Un episodio che ricorda molto da vicino quanto successo al 91enne Giampaolo Matteuzzi, vittima di una brutale aggressione mentre camminava in via degli Orti Oricellari, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella. L’episodio risale al 6 ottobre. L’anziano, ex campione italiano di staffetta, tra l’indifferenza di chi passava di lì, è stato preso a pugni e rapinato da un giovane somalo di 25 anni poi arrestato dalla polizia. […]

FIRENZE - ANZIANO AGGREDITO IN CENTRO

2 - FIRENZE, MASSACRATO CON PUGNI E CALCI ALL’ORA DI PRANZO IN SANTA CROCE PER UN RIMPROVERO AD UN CANE SENZA GUINZAGLIO

Estratto dell’articolo di Simone Innocenti per www.corriere.it

Un rimprovero ha scatenato una violenza inaudita. Un pensionato di 70 anni è stato brutalmente aggredito e picchiato da un uomo. È accaduto alle 13 di mercoledì in pieno centro storico, nella zona di Santa Croce. Le immagini di un video – diffuso da La Nazione – mostrano la violenza contro l’anziano che subito dopo è stato portato al pronto soccorso di Santa Maria Nuova: i medici gli hanno diagnosticato 21 giorni di prognosi.

Le immagini mostrano l’anziano che […] sta camminando […] Ha solo il tempo di fare pochi passi perché di fronte si trova un uomo che lo aggredisce: l’anziano prova a scappare ma l’altro lo insegue fino a quando, una volta raggiunto, lo scaglia contro il muro. A questo punto l’anziano finisce per terra ma la furia dell’aggressione non si ferma. Calci e pugni allo stomaco, sulla schiena e infine sulla testa.

FIRENZE - ANZIANO AGGREDITO IN CENTRO

La vittima si mette a urlare e a quel punto alcuni passanti vanno a vedere cosa sta accadendo. Subito dopo chiamano il 118 mentre l’aggressore scappa e l’anziano rimane a terra. I medici arrivano poco dopo assieme ai carabinieri del nucleo radiomobile. L’anziano è stato aggredito perché aveva rimproverato quell'uomo perché non teneva il suo cane al guinzaglio e poteva essere pericoloso […] La diffusione delle immagini – che non sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza del Comune – spostano però la storia in un terreno ben diverso. Quello della violenza pura.

FIRENZE - ANZIANO AGGREDITO IN CENTRO

I carabinieri devono ancora raccogliere il racconto della vittima, che è fondamentale per attivare una vera e propria inchiesta […] i carabinieri stanno cercando nelle telecamere di sorveglianza di Palazzo Vecchio qualsiasi indizio che possa portare all’identificazione dell’aggressore che per due giorni è riuscito a sfuggire alle forze dell’ordine. […]