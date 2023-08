Estratto dell’articolo di Eleonora Camilli per “la Stampa”

nudi a capocotta

Quaranta, quarantacinque minuti al massimo dal centro […] e si arriva nella spiaggia più popolare di Roma, la più libera d'Europa: Capocotta. Per alcuni "Cape Cod", per altri "il buco". Una striscia di terra del litorale laziale compresa tra la tenuta del presidente della Repubblica di Castel Porziano e Torvaianica.

Presidio storico del movimento nudista italiano e della comunità Lgbtqia+, vera e propria istituzione per i cittadini della Capitale. Che ora però rischia di scomparire, perché finita nelle maglie di un pasticcio burocratico, tra i ritardi delle amministrazioni capitoline che si sono succedute negli ultimi anni e la direttiva Bolkestein, la norma europea che regolamenta, tra l'altro, le concessioni demaniali marittime.

capocotta nudisti

Alle prime ore del mattino la spiaggia è già popolata. Marta e Francesca sono appena arrivate in scooter: braccia completamente tatuate, sopracciglia disegnate e addome scolpito. Sentenziano che fa veramente troppo caldo, letteralmente «se schiuma». Hanno da poco staccato dal lavoro e sono corse qui per sfuggire «all'accollo» dei turisti e farsi un bagno al mare.

Il chiosco, tra le dune e la spiaggia inizia a servire il pranzo. Claudia, capelli lunghissimi grazie a una extension in forma di coda, si siede al tavolo e mette nella glacette la sua Peroni piccola. L'abito lungo di seta indiana le cinge il corpo statuario di un metro e novanta. Sotto gli ombrelloni di paglia aspetta che arrivino le amiche. Piano piano la comitiva si anima: tutte altissime, tutte elegantissime, brasiliane. E transgender.

capocotta

«Guarda che robetta» fa Mario, sessantenne in pensione, seguendo con lo sguardo le donne che gli sfilano davanti a una a una. Poi si volta verso il cameriere e chiede se i gamberi li stanno ancora pescando o può avere finalmente il suo cartoccio di fritti. Nell'attesa condivide ad alta voce il suo personale editoriale sulla crisi della sinistra: «Io non sono di destra, eh, ma Giorgia (rigorosamente senza cognome, ndr) è brava. Perché se fa capi' dalla gente". […]

«Per carità – aggiunge – pure l'altra, Elly, (sempre senza cognome, ndr) è brava. Ma è troppo moscia». «Me pare che un po' de destra lo sei» ribatte l'amico. Una ragazza ascolta in silenzio, alza un sopracciglio in segno di disappunto ma non replica. […]

capocotta amicizie

Una comunità queer nel senso più ampio possibile del termine, dove tutti possono sentirsi accettati. «Figurati che qui ce possono veni' perfino i laziali» dice Lorenzo, detto Lallo. Catenina al collo, lupetto dell'A.S. Roma di ordinanza, interrompe l'accesa conversazione sull'affaire Lukaku (che qui tiene tutti con l'anima in pena) e racconta di quando questa era la spiaggia degli eccessi. «Succedeva di tutto, serate, balli, feste... se quelle dune potessero parlare» chiosa con fare ammiccante.

Oggi però è diverso, il lungo spiaggione di sabbia bianca, che si estende per chilometri, è una meta anche per tante famiglie, che possono accedere al litorale senza dover pagare l'ingresso, essere obbligate alla consumazione o a prendere un lettino e ombrellone. Ma il destino di questa spiaggia, presidio di libertà, è incerto: è finita infatti in un limbo giuridico, dovuto a una situazione estremamente complessa.

capocotta nudisti

Nel 2000 il Comune di Roma rilascia una concessione di 10 anni, estendibile ogni 5 anni. Nel 2015, non solo l'amministrazione non pubblica il bando ma arriva anche la scure dell'inchiesta Mafia Capitale. Così si procede di anno in anno con una proroga, tra infinite polemiche. Arriva poi anche la Bolkestein e il dubbio se i chioschi rientrino o meno nella direttiva.

«Quest'anno siamo riusciti ad aprire solo dopo un ricorso al Consiglio di Stato e una protesta sotto il Campidoglio» spiega Maria Vichi, propietaria di "Dar Zagaia". Il nome deriva dall'appellativo di suo padre Pasquale, che "zagaiava", cioè balbettava. […]

capocotta nudisti

Tanti i registi che hanno scelto Capocotta come set dei loro film, tra cui Carlo Verdone e Dario Argento. Nel '78 Nanni Moretti girò qui alcune scene del film Ecce Bombo. Dal Comune di Roma fanno sapere che il bando dovrebbe essere pronto a settembre e che si terrà conto della storia del luogo e della salvaguardia dei diritti di inclusione. […]

capocotta nudisti capocotta capocotta