Dieci mesi di prigionia sono duri per chiunque, probabilmente per un'atleta di più. Se la prigionia è all'estero, e per di più in un Paese ostile, e in condizioni quasi al limite, figuriamoci. Questa è stata l'odissea di Brittney Griner, stella indiscussa della Wnba, il basket femminile americano. Nel febbraio 2022 era stata arrestata a Mosca con le accuse di possesso e spaccio di droga […] a causa della presenza di ricariche per sigaretta elettronica contenenti olio di cannabis[…]

Erano i giorni immediatamente precedenti l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, e il fermo della cestista che da 10 anni partecipava alla Eurolega femminile con lo Ekaterinburg — probabilmente presa di mira anche perché lesbica dichiarata, e attivista per i diritti omosessuali, in un Paese in cui non essere eterosessuali è considerata malattia mentale — era strettamente legato alle crescenti tensioni politiche tra Mosca e Washington.

Le condizioni di detenzione sono state inumane, racconta oggi al New York Times. Trasferimenti da un penitenziario all'altro in una piccola gabbia di metallo assolutamente non adatta alla sua altezza, oltre i 2 metri (206 centimetri per l'esattezza); poca ginnastica obbligatoria all'aria gelida; apparizioni in tribunale con le catene ai polsi («e il lucchetto legato proprio intorno al polso stesso, mi sentivo un cane alla catena»); cibo avariato; riscaldamento scarso in una esibizione di potere in cui, come diceva nelle rare telefonate alla moglie Cherelle, aveva la sensazione di essere un pedone e che della «sua vita non importasse a nessuno».

[…]Mercoledì ha ammesso in una intervista alla Abc: «Ho più volte pensato di togliermi la vita nelle prime settimane». […] In carcere, ha anche iniziato a fumare sigarette vere, arrivando «a un pacchetto al giorno». Condannata in agosto, sei mesi dopo il fermo, a nove anni di carcere per spaccio di stupefacenti, è stata usata come leva politica per mettere pressioni al presidente Usa Joe Biden. In novembre è arrivato un drammatico trasferimento in una colonia penale in Mordovia, a 500 km dalla capitale russa: Griner racconta di un viaggio in treno, in altre gabbie, durato sette o otto giorni. Per finire a tagliare e cucire per 12 o 15 ore le divise dei soldati russi, e dividere una cella con 20 prigioniere e un bagno con 50. Indossando una divisa troppo corta e una specie di hijab in testa.

Brittney Griner è stata poi liberata in dicembre nell'ambito di uno scambio di prigionieri con un trafficante d'armi che era detenuto negli Stati Uniti. Ma non prima di essere stata costretta a scrivere al presidente Vladimir Putin. «Mi hanno obbligata a scrivere questa lettera. Era in russo. Dovevo chiedere perdono e ringraziare il loro cosiddetto "grande leader". Non volevo farlo, ma allo stesso tempo dovevo tornare a casa». […]

