Estratto dell’articolo di Daniela Seclì per www.fanpage.it

amedeo goria foto di bacco

Amedeo Goria si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it. Nel corso della sua carriera, il giornalista ha condotto il Tg1 e diversi programmi targati Rai, dalla Domenica Sportiva a Uno Mattina Estate. A 69 anni, ha ripercorso i momenti salienti del suo percorso professionale e della vita privata.

Nel 1987 ha sposato Maria Teresa Ruta e dal loro matrimonio sono nati i due figli Guenda e GianAmedeo. L'amore è finito dopo qualche scappatella di troppo. […]

Cosa ne pensa di quanto accaduto in Rai con l’addio di Fazio e Annunziata?

Conosco la Rai come le mie tasche. E se fossi stato più prono agli incanti della politica, avrei potuto fare ben altra carriera. Detto questo, mi rifiuto di credere che qualcuno del centrodestra abbia detto a Fazio o a Lucia Annunziata di cambiare atteggiamento.

Non condivido questa prosopopea, questo egocentrismo di persone che pensano di essere al centro del mondo, quando a me non risulta che lo siano. Magari al loro posto metteranno Monica Maggioni, che mi fregò un'edizione di Uno mattina estate e poi ha fatto una grande carriera. È brava, determinatissima.

amedeo goria

Negli anni '80 conobbe la sua ex moglie Maria Teresa Ruta.

Tra la fine del 1984 e gli inizi del 1985. Mi fu presentata da un caro amico e collega, Fulvio Bianchi, nel corso di un evento a Torino. […]

Nel 1987 vi siete sposati. Il matrimonio è durato una decina di anni. Perché è finita tra voi?

Io ho fatto le mie frivolezze, che sono state determinanti per la separazione e per il divorzio. Ho fatto qualche scappatella di troppo, poi i rapporti si incrinano e ogni piccolezza diventa un pretesto per litigare. Credo che ogni persona abbia un suo destino e io non sono un uomo adatto a sposarmi.

Chi prese la decisione di dire basta?

Io ero più debole. È stata Maria Teresa a prendere la decisione, che poi è diventata consensuale. Abbiamo aspettato che i figli fossero grandi per divorziare. Inizialmente gli motivavamo il nostro distacco con il lavoro. Io ero a Roma, loro a Milano. Quando hanno raggiunto l'età per capire, abbiamo formalizzato ufficialmente la cosa. […]

amedeo goria e ainett stephens

Quanto a lei Amedeo, mi pare che anche la relazione con Vera Miales sia finita.

Sono single. Con Vera è finita da più di un anno. Ci siamo comunque voluti bene, al di là delle luci dei riflettori che sono corrompenti. Dopo la storia con Vera ci sono state delle ragazze che si sono avvicinate a me, pensando che io avessi la bacchetta magica per trasformarle in personaggi pubblici. Mi dicevano esplicitamente il loro scopo. […]

amedeo goria

È vero che quando era più giovane, le proposero di fare il gigolò?

Successe una volta a Torino, avevo intorno ai 29 anni. Conoscevo il titolare di un'agenzia matrimoniale, che metteva a disposizione anche degli accompagnatori. Un giorno, due donne di Saluzzo di 35 anni, vennero a Torino e vollero togliersi lo sfizio di farsi accompagnare da due uomini, pagandoli. Uno dei due ragazzi si ammalò. Il titolare dell'agenzia mi propose di sostituirlo.

Accettò di farlo?

All'epoca frequentavo una ragazza, oggi ricordo a malapena chi fosse. Alla fine decisi di uscire con la mia fidanzata e l'ho sempre rimpianto. La mia filosofia di vita è: se puoi provare una cosa nuova, fallo, accumula esperienze. Una cosa nuova te la ricorderai sempre. La routine la dimentichi.

amedeo goria 3

Lei ha sempre parlato di sesso con naturalezza, dimostrando come si possa vivere la propria sfera intima con soddisfazione a ogni età. Come è cambiato il suo approccio al sesso a 69 anni?

Devo dire che non è cambiato. Ancora adesso mi compiaccio quando sto bene in salute e non ho altri pensieri. Perché, come si dice, il cosino maschile non vuole pensieri. Sono contento quando guardo una bella ragazza, fintanto che ho questa curiosità, mi sento vivo. Anche perché sono sessualmente attivo. Vorrei dire una cosa alle persone mature.

Prego.

Le invito a fare sesso, perché il sesso fa bene, eiaculare spesso fa bene alla prostata. Si vive più a lungo, c'è bisogno di avere orgasmi. Sarei anche per la riapertura delle case chiuse, anche se in Italia questa cosa non passerà mai. Però una regolamentazione permetterebbe a chi fa quel mestiere, di ricevere uno stipendio adeguato, di evitare malattie e diminuire il rischio di violenza sessuale.

amedeo goria 4

Spesso ha dichiarato che le piace trasgredire. Mi racconti una delle sue trasgressioni.

Ho provato molto in campo sessuale, anche con più persone. Sono stato abbastanza libertino.

Quindi ha partecipato a un'orgia?

Sì, mi è successo di farlo in modo allegro con più persone. Sono stato in quei locali che a me non piace definire "per scambisti", io li chiamo locali trasgressivi, libertini. Come spirito sono molto francesi. Ho provato un po' di tutto in questo senso. Sono molto aperto. Ciascuno nel sesso può fare quello che vuole, basta che non dia fastidio agli altri.

vera miales 6

Una fantasia che non ha ancora realizzato?

Non saprei. Alcuni uomini mi corteggiano su Instagram, mi chiedono foto nudo, mi scrivono: "Mi arrapi, sei sempre intrigante". Ma non sono attratto da loro. Poi una donna trans, molto bella, mi aveva scritto per venirmi a trovare a Roma per fare delle foto con me. Mi ha detto: "Però devo avvertirti che sono trans". Va be', poi non l'ho mai conosciuta ma ho il massimo rispetto per tutti.

[…]C’è una donna dello spettacolo o della politica che la attrae e che le piacerebbe conoscere meglio?

Sono molto amico di Irene Pivetti. È una persona a cui sono molto vicino. […]

Però ho letto che ha un debole per Sonia Bruganelli…

Sonia sì. Però è un intrigo diverso, abbastanza intellettuale. Conosco Paolo Bonolis… Al Grande fratello legavo con lei. All'inizio non le ero simpatico, poi ha cambiato idea.

vera miales amedeo goria

Ricordo una puntata del Grande Fratello Vip dove lei partecipò come ospite, durante la quale Antonella Elia disse: "Ho saputo che il soprannome di Amedeo Goria è l'idrante".

amedeo goria

Pupo non osava dirlo e lo disse Antonella Elia. Devo ringraziare Alba Parietti per questo, un giorno disse: "Parlano di questo Amedeo Goria, ma chissà cosa ha". L'unica cosa che posso dire è che alla mia età, 69 anni, sono ancora vivace, attivo. […]

amedeo goria Amedeo Goria caterina balivo tony randine amedeo goria tony randine e amedeo goria amedeo goria Amedeo Goria amedeo goria