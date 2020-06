"CECCARDI AL GUINZAGLIO DI SALVINI". EUGENIO GIANI (PD), CANDIDATO GOVERNATORE IN TOSCANA, NELLA BUFERA PER LA FRASE SULL’EURODEPUTATA DELLA LEGA E AVVERSARIA NELLA CORSA ALLA REGIONE. IL CENTRODESTRA LO ACCUSA DI SESSSMO, LA CECCARDI: "LA SINISTRA GRIDEREBBE ALLO SCANDALO SE UN NOSTRO ESPONENTE DICESSE A UNA DONNA CHE È BUONA SOLTANTO A STARE AL GUINZAGLIO COME UNA CAGNA". E LA CARFAGNA CI METTE IL CARICO…

Dal Corriere della Sera

giani

«In Toscana stanno facendo una campagna fotocopia come in Emilia: il mio avversario è Matteo Salvini, che si porta dietro al guinzaglio una candidata». Eugenio Giani (Pd), candidato governatore in Toscana, si riferisce così a Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega e avversaria nella corsa alla Regione.

L'uscita di Giani, in un'intervista al Corriere Fiorentino , ha scatenato accuse di «sessismo» dal centrodestra. «La sinistra griderebbe allo scandalo - replica Ceccardi - se un nostro esponente dicesse a una donna che è buona soltanto a stare al guinzaglio come una cagna». «In campagna elettorale tutto è lecito? No.

Non si può dare sfogo a un linguaggio pieno di disprezzo e misoginia», aggiunge la vicepresidente della Camera Mara Carfagna (FI). Forti i mal di pancia nel Pd contro Giani, che, per ora, non ha chiesto scusa.

salvini ceccardi mara carfagna susanna ceccardi marine le pen susanna ceccardi. susanna ceccardi susanna ceccardi 1 susanna ceccardi all'europarlamento 1 susanna ceccardi all'europarlamento susanna ceccardi 2 susanna ceccardi. susanna ceccardi incinta salvini ceccardi salvini ceccardi