30 nov 2023 08:27

"CHE SCHIFO. COME MAI TURETTA DOPO SOLO DUE GIORNI HA GIÀ LIBRI DA LEGGERE E COLLOQUIO CON I GENITORI?" - LA PROTESTA DEI DETENUTI DEL CARCERE DI VERONA, DOVE SI TROVA FILIPPO TURETTA, PER IL TRATTAMENTO "DA VIP" RISERVATO ALL'ASSASSINO DI GIULIA CECCHETTIN: "GLI AVVOCATI E I FAMILIARI DEI DETENUTI HANNO FATTO FATICA AD INCONTRARLI PER COLPA DEI GIORNALISTI/FOTOGRAFI. I RAGAZZI DENTRO SONO SEGUITI MENO DEL SOLITO PERCHE' ADESSO BISOGNA PENSARE AL NUOVO ARRIVATO..."