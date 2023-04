"CHI COLPISCE UN DOCENTE STA COLPENDO LO STATO" - IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIUSEPPE VALDITARA, HA ANNUNCIATO UNA SERIE DI MISURE PER CERCARE DI FERMARE GLI EPISODI DI AGGRESSIONI CONTRO GLI INSEGNANTI DA PARTE DI STUDENTI E FAMIGLIE - D'ORA IN POI I PRESIDI RACCOGLIERANNO LE SEGNALAZIONI E LE INVIERANNO AGLI UFFICI SCOLASTICI (FINO AD OGGI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE VENIVA INFORMATO TRAMITE LA STAMPA) E LO STATO SI COSTITUIRÀ COME PARTE CIVILE NEI PROCESSI...

L'impressionante escalation di aggressioni ai danni degli insegnanti, da parte di studenti e famiglie, deve essere fermata […]. Il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato infatti una serie di interventi mirati: innanzitutto si parte da un censimento, praticamente scuola per scuola, con cui verranno raccolti i dati relativi a tutti i casi di aggressione, fisica o verbale, verso il personale all'interno di un istituto o comunque che abbia a che fare con dinamiche scolastiche.

Fino ad oggi il ministero di viale Trastevere è stato informato di episodi violenti solo quando i fatti sono diventati di dominio pubblico, ad esempio tramite la stampa. D'ora in poi invece i presidi e gli uffici di segreteria raccoglieranno le segnalazioni e le invieranno agli uffici scolastici regionali di competenza. […]

Solo nelle ultime settimane i casi sono stati tanti, solo per fare qualche esempio: il professore di Modena aggredito dai suoi studenti di un istituto tecnico che li aveva rimproverati perché stavano fumando a scuola, la mamma di Castellammare di Stabia che prende a schiaffi la professoressa per un brutto voto in inglese alla figlia e ancora lo zio che colpisce con un pugno il preside di una scuola di Cesena perché non gli lascia prendere la nipote da scuola prima dell'orario di uscita perché non ha l'autorizzazione dei genitori.

[…] In ogni caso si tratta di un danno fisico e morale, oltre che di immagine. Per questo il ministro Valditara ha annunciato che il personale scolastico che decide di denunciare un'aggressione avrà a disposizione l'Avvocatura dello Stato con la piena disponibilità alla tutela legale. […] «Chi colpisce un docente sta colpendo lo Stato - ha ammonito Valditara - saremo sempre dalla parte degli insegnanti».

Non solo, il ministero valuterà i presupposti per proporre una costituzione di parte civile, eventualmente lamentando anche un danno d'immagine. Quindi chi decide di aggredire un insegnante deve sapere che si ritroverò contro lo Stato e dovrà risarcire il docente aggredito ma anche il ministero, prevedendo anche un rimborso per danno di immagine.

L'idea di valorizzare la figura dei docenti italiani passa anche da qui: la tutela a tutto campo contro le aggressioni va in questa direzione, con l'intenzione di far capire alle famiglie che la scuola è lo Stato e che il patto di corresponsabilità con le famiglie resta fondamentale per il rispetto dovuto agli insegnanti e a tutto il personale scolastico. Sulla stessa strada vanno anche gli interventi del ministro Valditara per gli aumenti medi stipendiali, già approvati per il 2022 e passati da 100 a 124 euro al mese, e il divieto di utilizzo dei cellulari tra i banchi se non per finalità legate alla didattica.

Il telefonino, come si legge nella nota informativa diramata da viale Trastevere, se usato a livello personale rappresenta un elemento di distrazione per se stessi e per gli altri oltre che una mancanza di rispetto verso chi sta facendo lezione, vale a dire il docente in cattedra.