18 feb 2024 19:10

"CHI CREDE NELLA LIBERTÀ DEVE PRONUNCIARE IL NOME DI NAVALNY" - DURANTE UN CONCERTO DEGLI U2 A LAS VEGAS, BONO VOX RENDE OMAGGIO ALL’OPPOSITORE DI PUTIN MORTO ALCUNI GIORNI FA: "LA PROSSIMA SETTIMANA SARANNO DUE ANNI DALL'INVASIONE DELL'UCRAINA. PER QUESTE PERSONE LIBERTÀ NON È SOLO UNA PAROLA IN UNA CANZONE, È LA PAROLA PIÙ IMPORTANTE AL MONDO, COSÌ IMPORTANTE CHE GLI UCRAINI STANNO COMBATTENDO E MORENDO PER ESSA" - VIDEO