"CHI FINISCE UN ISTITUTO TECNICO O PROFESSIONALE DEVE SAPERE CHE NON SONO LA SERIE B RISPETTO ALL'UNIVERSITÀ" - IN ITALIA C'È UNA GRAVE CARENZA DI ISCRITTI AGLI ITS - NEL NOSTRO PAESE CI SONO 25 MILA STUDENTI NELLE SCUOLE PROFESSIONALIZZANTI, CIRCA L'1% DEGLI ISCRITTI DELL'ISTRUZIONE TERZIARIA, MENTRE IN SVIZZERA E IN GERMANIA SUPERA IL 40% - I PROBLEMI SONO VARI: I FINANZIAMENTI (POCO MENO DI 50 MILIONI L'ANNO. MENTRE NE SERVIREBBE ALMENO UN MILIARDO), LA DIFFERENZA TRA IL NUMERO DI ISTITUTI AL NORD E AL SUD E…

Estratto dell'articolo di Martina Mazzeo per “la Stampa”

istituto tecnico superiore

Servono più studenti negli Istituti Tecnologici Superiori, o Its Academy, scuole professionalizzanti a cui si può accedere con il diploma, e più investimenti ordinari. Ma bisogna correre per recuperare 40 anni di ritardo. […]

È l'allarme lanciato dal «Rapporto Its Academy: una scommessa vincente? L'istruzione terziaria professionalizzante in Italia e in Europa», realizzato dalla Fondazione Agnelli con l'Università di Milano. Un rapporto che fotografa lo stato dell'arte dopo 15 anni dalla nascita degli Its mettendo l'Italia a confronto con Paesi come la Spagna, la Francia, la Germania e la Svizzera,

istituto tecnico superiore 7

[…] gli studenti – al maschile, perché le femmine scarseggiano – sono troppo pochi. Mentre in Svizzera e Germania il peso dell'istruzione terziaria professionalizzante sul totale dell'istruzione terziaria supera, in termini di iscritti, il 40%, in Italia rappresenta poco più dell'1%. Nei 146 Its italiani gli studenti sono circa 25mila, quanti ne possiede un ateneo di medie dimensioni. Ogni Its ha in media solo 180 studenti, con un forte divario territoriale: 230 studenti al Nord, 170 al Centro e 125 nel Mezzogiorno. In Lombardia sono 25 gli Its, seconde a pari merito il Lazio e la Campania con 16, segue la Sicilia con 11. Ultime Umbria, Molise e Basilicata con 1, secondo dati Indire. Capitolo finanziamenti.

istituto tecnico superiore 6

L'attuale finanziamento statale, poco meno di 50 milioni di euro l'anno, […] non basta a garantire una crescita significativa. Ipotizzando l'obiettivo di 80mila studenti ogni anno e ipotizzando per studente un costo annuo di 6. 600 euro, l'ammontare necessario a regime è circa un miliardo di euro l'anno.

La legge 99/2022 del Governo Draghi e le risorse del Pnrr (1, 5 miliardi) mirano a irrobustire il sistema ma potrebbero rivelarsi una fiammata, con il rischio che dopo il 2026 il volume di risorse ordinarie torni agli insufficienti livelli pre-pandemia. C'è poi almeno un altro ostacolo […]: la mancata sinergia con l'istruzione secondaria di secondo grado e l'istruzione universitaria. […]

istituto tecnico superiore 5

«Gli attuali Its – ha esortato Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli – hanno sempre cercato di stringere legami forti con il sistema produttivo circostante, a differenza di Francia e Spagna dove sono direttamente incardinati negli istituti tecnici e professionali». Per uscire dall'impasse, prosegue Gavosto, «bisogna garantire almeno mezzo miliardo all'anno per il funzionamento ordinario, cioè didattica, assunzione di docenti di qualità, bollette, la spesa ordinaria insomma, e poi per fare campagna pubblicitaria.

istituto tecnico superiore 2

Chi finisce un istituto tecnico o professionale deve sapere che gli Its sono uno sbocco d'elezione, persino emozionante, e non la serie B rispetto all'università. È necessario poi costruire un collegamento più forte con le scuole e investire nella programmazione, non più anno per anno ma almeno triennale». Nei fatti, bisogna far uscire gli Its dall'isolamento. […]

istituto tecnico superiore 3 istituto tecnico superiore 1 istituto tecnico superiore 4