26 apr 2023 10:45

"CHIAMA LA POLIZIA, HO UCCISO UN UOMO" - A GENOVA, IL PORTUALE NO VAX E NO GREEN PASS FILIPPO GIRIBALDI HA AMMAZZATO IL MILITANTE DI CASAPOUND MANUEL DI PALO - GIRIBALDI AVREBBE SPARATO A DI PALO DOPO UN LITIGIO, PROBABILMENTE NATO PER QUESTIONI LEGATE ALLA DROGA - DOPO AVER COMMESSO L'OMICIDIO, L'ASSASSINO SI È RIFUGIATO DENTRO UNA CHIESA, DOVE HA CONFESSATO IL CRIMINE AL SACRESTANO - A QUEL PUNTO…