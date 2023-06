"CHIARA FERRAGNI FA BENE A PENSARSI LIBERA, PERCHÉ CON QUESTO GIORNALISMO INGINOCCHIATO È LIBERA DI FARE QUEL CHE CAZZO VUOLE" - SELVAGGIA LUCARELLI AGITA LA RONCOLA DOPO L'INDAGINE DELL'ANTITRUST PER PRESUNTA PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA SUI PANDORI BALOCCO DI CHIARA FERRAGNI: "QUANDO MI OCCUPAI DI QUESTO TEMA, LA MIA INCHIESTA FU TOTALMENTE IGNORATA" - "AL DI LÀ DEGLI ESITI DELL’INDAGINE, PER ME RESTA UN’INIZIATIVA OPACA"

1. SELVAGGIA LUCARELLI COMMENTA L'INDAGINE DELL'ANTITRUST SUL PANDORO BALOCCO DI CHIARA FERRAGNI

Dal profilo Instagram di Selvaggia Lucarelli

selvaggia Lucarelli

Stamattina tutti i giornali stanno riportando la notizia dell’indagine dell’Antitrust sulla campagna del Pandoro Balocco griffato Ferragni lanciato come una fumosa iniziativa di beneficenza. Mi occupai di questo tema su Domani e nel podcast il Sottosopra e lo feci con grande meticolosità, soprattutto perché come saprete seguo il tema della cattiva beneficenza da anni. La mia inchiesta fu totalmente ignorata dai giornali o trattata, al massimo, come la polemica, “selvaggia attacca” e le solite idiozie che riducono il giornalismo al pollaio.

pandoro chiara ferragni 9

Non so come finirà, ma al di là degli esiti dell’indagine della guardia di finanza e dell’Antitrust per me resta un’iniziativa opaca, che fu portata avanti sia da Balocco che da Chiara Ferragni in un modo che dovrebbe finire del manuale delle cose che si chiamano beneficenza ma dovrebbero chiamarsi “operazione commerciale con una micro spruzzatina di beneficenza”. Nel frattempo, il mio lavoro è stato trattato come una bega da rosicona, cosa a cui sono abituata.

pandoro chiara ferragni 4

P.s. Con le uova di Pasqua, Chiara Ferragni fece un’operazione molto simile, ma nessuno ovviamente ci mise il naso dentro. Fa bene a pensarsi libera, perché con questo giornalismo inginocchiato è libera di fare quel che cazzo vuole, in definitiva. #balocco #pandoro #chiaraferragni

2. CHIARA FERRAGNI, NEL MIRINO DELL'ANTITRUST PER I PANDORI.

Estratto da www.iltempo.it

pandoro chiara ferragni 12

Il pandoro di Chiara Ferragni è finito di nuovo nell’occhio del ciclone. Questa volta a puntare il dito contro l’influencer è stata l’Antitrust. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti dell’industria dolciaria Balocco per presunta pratica commerciale scorretta in relazione all’iniziativa commerciale “Chiara Ferragni e Balocco insieme per l’ospedale Regina Margherita di Torino”, promossa tra novembre e dicembre 2022.

[…] secondo l’Antitrust, il modo in cui veniva presentata l’iniziativa poteva indurre in errore i consumatori, i quali potevano pensare di contribuire alla donazione in favore dell’ospedale. La società aveva invece già deciso l’ammontare a prescindere dall’andamento delle vendite del prodotto.

pandoro chiara ferragni 11

A commentare la notizia è stata Selvaggia Lucarelli. L’opinionista, spesso impegnata in inchieste di questo genere, aveva già tempo fa suggerito quanto affermato dall’Autorità. “Per me se è opaca l’influencer più famosa o il malato di sla o la mamma di una bambina malata o il mitomane che si sente Gesù, non cambia niente. Mi interessa che la beneficenza sia una cosa seria”, ha commentato Lucarelli. Come risponde Ferragni all'apertura dell'istruttoria da parte dell'Antitrust? Lo staff dell’influencer, contattato dal Tg1, afferma che l’imprenditrice non commenta la notizia.

