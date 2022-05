“QUELLO CON LA CINA È STATO UN ACCORDO CON IL DIAVOLO” - NATHAN LAW, UNO DEI LEADER DELLA RESISTENZA DI HONG KONG, COMMENTA L’ARRESTO DI JOSEPH ZEN E ATTACCA BERGOGLIO: “SIAMO SOTTO SHOCK, NESSUNO RICORDA UN CARDINALE DI 90 ANNI CHE FINISCE IN MANETTE. L’ACCORDO CON PECHINO? IL VATICANO NON DIFENDE MEGLIO LA LIBERTÀ RELIGIOSA E I CRISTIANI IN CINA. HA PERSO TERRENO MORALE E NON HA GUADAGNATO NULLA IN CAMBIO” - “LA CINA HA SCELTO DI ESSERE LA PIÙ FEDELE ALLEATA DI PUTIN, UN REGIME TOTALITARIO CHE LEGITTIMA L’ALTRO”