Guè (Pequeno) è pazzo di…

gue pequeno

Guè, il rapper dei record già noto come Guè Pequeno (che con il suo album “Madreperla” è in classifica da più di tre mesi), è pazzo della collega Annalisa (che pure non scherza: con “Mon Amour” è balzata dal 16° al 5° posto della classifica Fimi dei singoli): lei non può postare una foto o un video senza vedere comparire il like di Guè. Lui è un tipo cool e... focoso: a marzo gli è capitato di nuovo di pubblicare sui social (per sbaglio?) un suo video hot. Peccato che Annalisa pare sia (in segreto) fidanzatissima...

Il procuratore sportivo dj

Sino a qualche anno fa si faceva chiamare Dj Francesco, per rimarcare la sua professione di allora. Ma in questo periodo Francesco Facchinetti, un diploma da geometra alle spalle, è tornato sui libri: studia per diventare procuratore sportivo. Dopo la musica ecco il nuovo business del figlio del grande Roby Facchinetti, tastierista e cantante dei Pooh.

GUE PEQUENO

ANNALISA FELICISSIMA SERA ANNALISA

