13 gen 2024 11:40

"CHIEDERO' UN RISARCIMENTO" – SI SGONFIA IL CALO DELLE MOLESTIE IN CUCINA NEL RISTORANTE GESTITO DALLO CHEF AURELIEN LARGEAU A BIARRITZ, IN FRANCIA – IL CUOLO ERA STATO LICENZIATO DAL LOCALE DOPO ESSERE STATO ACCUSATO DI AVER LEGATO NUDO A UNA SEDIA E MOLESTATO PER ORE UN COLLABORATORE DELLA SUA CUCINA A CUI ERA STATA INFILATA UNA CAROTA TRA LE CHIAPPE - LA PROCURA NON HA RISCONTRATO ELEMENTI DI RILEVANZA PENALE: “ERA UN GIOCO TRA AMICI A CUI IL GIOVANE SI E’ SOTTOPOSTO IN MODO CONSENZIENTE”