"IN CHIESA È STATO CONSENTITO A GISELLA CARDIA DI FARE UN’OMELIA. IL PARROCO SI È SEDUTO, IN ADORAZIONE, NELLE PRIME FILE” – UN EX MEMBRO DEL GRUPPO DI FEDELI DELLA SANTONA DI TREVIGNANO, CHE SOSTIENE DI VEDERE LA MADONNA OGNI TRE DEL MESE, RACCONTA COSA È SUCCESSO DURANTE UN VIAGGIO CON LA COMITIVA DI ALLOCCONI: "I MIEI GENITORI HANNO VENDUTO LA CASA PER PASSARE DEL TEMPO CON LA PSEUDO-VEGGENTE, MA IO..."

MADONNA DI TREVIGNANO, UN EX SEGUACE DELLA VEGGENTE: “GISELLA MI HA ALLONTANATO DALLA MIA FAMIGLIA”

Estratto dell’articolo di Alessia Rabbai per www.fanpage.it

gisella cardia a porta a porta 1

"Vorrei ringraziare i coniugi Cardia per avermi separato dalla mia famiglia. Li ho denunciati e mi è stato detto che non ero gradito a casa. Sono stato allontanato dalla mia famiglia e dall’associazione". A parlare ai microfoni della trasmissione Storie Italiane condotta da Eleonora Daniele su Rai1 è Carlo, un ex seguace della veggente di Trevignano Romano.

In un'intervista esclusiva di Roberta Spinelli andata in onda lunedì 8 gennaio il pentito ha detto la sua su una vicenda che lo vede direttamente coinvolto insieme ai suoi cari. Carlo faceva parte fino allo scorso anno della cerchia di Maria Giuseppa Scarpulla, meglio nota come Gisella Cardia, che dice di vedere la Madonna il 3 di ogni mese, la quale le consegnerebbe dei messaggi. […]

GISELLA CARDIA E IL MARITO A LE IENE

Carlo ha spiegato di essere stato allontanato dalla sua famiglia e dall'associazione dopo aver denunciato un episodio di cui dice di essere testimone, che lo ha profondamente turbato: "Gisella ha fatto un'omelia in chiesa proprio davanti all'altare, il parroco era seduto nei banchi tra le prime file". Non riuscendo a trattenere le lacrime, ha raccontato dall'inizio cosa è successo:

"Eravamo in gita con Gisella Cardia e suo marito Gianni ad Assisi. Lungo il tragitto ci siamo fermati in una chiesa, dove è stato consentito a Gisella di fare un’omelia. Il parroco si è seduto nelle prime file e lei al centro dell’abside, davanti all’altare, parlava ai suoi fedeli delle sue grazie. Eravamo in pochi fortunatamente, dieci o dodici, ma vedere il parroco in adorazione della Scarpulla mi ha fatto veramente una sensazione stranissima".

Gisella Cardia

Prima di quell'episodio Carlo era molto vicino a Gisella e la seguiva nei vari raduni di preghiera per la recita del rosario. Ora però vorrebbe che anche sua madre e suo padre prendano le distanze dalla veggente ed è preoccupato: "I miei genitori hanno venduto una proprietà per stare il più possibile vicino al Campo delle Rose – il terreno con vista panoramica sul Lago di Bracciano dove si svolge il mensile incontro di preghiera –

È stato un incubo fare da spettatore a cose assurde quando ero nell’associazione, ma adesso è diventato ancora più pesante per me e perché è successo ad altre famiglie. Ho paura di non rivedere i miei nipoti, il tempo passa, loro crescono e io non li vedo, li vorrei abbracciare. Vorrei tornare ad avere dei rapporti con mia sorella, vorrei che finisse questa grottesca farsa, questa cosa deve avere la parola fine".

GISELLA CARDIA BRUNO VESPA

MADONNA DI TREVIGNANO, LA “VEGGENTE” GISELLA “RIAPPARE” IN DIRETTA YOUTUBE (MENTRE I SEGUACI SCARSEGGIANO DAL VIVO)

Estratto dell’articolo di Luca Guarneri per www.ilfattoquotidiano.it

Sembra essere diventata un telefilm, ma la vicenda della “veggente” di Trevignano è più attuale che mai. O almeno così vorrebbe la protagonista di tutto, l’ex imprenditrice conosciuta come Gisella Cardia. La sedicente veggente è infatti tornata a fare dirette su Youtube forse nella speranza di tornare a fare buoni numeri dato che, almeno dal vivo, i fedeli sembrerebbero diminuiti. […]

MADONNA DI TREVIGNANO 4

Tanto clamore, dunque, fino ad arrivare al 3 gennaio 2024, al terreno in via Campo delle Rose dove si sono presentati alcuni seguaci, qualche decina (forse un centinaio scarso), per seguire dal vivo la recita del primo rosario del mese. Un numero esiguo rispetto ai suoi standard. Proprio da lì, con il microfono in mano, dal centro del luogo di preghiera, Cardia ha deciso di “riapparire” in diretta anche dal suo canale YouTube. “Abbiamo ripreso le dirette in modo che sia gli ammalati che le persone anziane che non si possono muovere possono pregare con noi anche oggi”, ha fatto sapere, senza specificare se ci fossero altri motivi dietro alla scelta.

GISELLA CON SUO MARITO DAVANTI ALLA MADONNA DI TREVIGNANO

Intanto però tra gli abitanti del posto che invitano i giornalisti a non parlare più della vicenda e coperture messe per impedire alle telecamere di riprendere, il tutto avviene ripreso live (quasi come un’esclusiva) alla luce del sole. […]

MADONNA DI TREVIGNANO 3