"CI HANNO USATO, ORA CI BUTTANO VIA" - LE "MODELLE" DI "ONLYFANS" FURIOSE CON LA PIATTAFORMA CHE DAL 1° OTTOBRE VIETERA' I CONTENUTI ESPLICITI - DA QUANDO HA APERTO, IL SITO WEB HA RACCOLTO 130 MILIONI DI UTENTI, SOPRATTUTTO GRAZIE ALLE PORNOSTAR E ESCORT, CHE HANNO SPOSTATO IL LORO BUSINESS DA FISICO ALL'ONLINE - I DUE MILIONI DI UTENTI CHE PRODUCONO POST E VIDEO HANNO GUADAGNATO PIU' DI 5 MILIARDI DI DOLLARI DA QUANDO E' STATO LANCIATO. E ORA CHE FARANNO?

Dagotraduzione dal Daily Mail

camille elle 2

Le lavoratrici del sesso e le modelle che vivono di quanto guadagnato su OnlyFans hanno denunciato il sito Web per "averle usate" e poi "tradite" dopo che la società ha annunciato che vieterà tutti i contenuti "sessualmente espliciti" dal 1° ottobre.

Il sito Web, noto principalmente per ospitare contenuti classificati come X che possono generare milioni di dollari di entrate per i suoi utenti più popolari, ha annunciato giovedì che sta «evolvendo le sue linee guida sui contenuti» dopo aver affrontato le pressioni dei suoi finanziatori.

La sua decisione ha provocato un'aspra reazione da parte dei suoi creatori di contenuti, con alcuni di loro che hanno minacciato di boicottare del tutto il sito, mentre altri si sono scagliati contro OnlyFans per aver rovinato la loro unica fonte di reddito.

camille elle 3

Una creatrice con sede negli Stati Uniti, Camila Elle, 21 anni, ha accusato il sito di "usare" i suoi creatori per promuoverlo sui social media e attirare utenti - osservando che molti, inclusa lei stessa, hanno trasformato OnlyFans in una carriera a tempo pieno, abbandonando altre opportunità professionali per dedicarsi alla creazione di quel tipo di immagini e video osé che presto saranno banditi.

«Mi sento tradita da OnlyFans, ne ho tratto il mio intero sostentamento e ho abbandonato i miei sogni di diventare un medico per intraprendere una carriera a tempo pieno sul sito», ha detto la studentessa universitaria.

«Le prostitute hanno costruito questa piattaforma, per noi è un business. Siamo stati noi a promuovere OnlyFans sui social media. Ci hanno usato per costruire il sito e ora ci buttano via».

nita marie

La creatrice di OnlyFans Satine Doll, che vive a New York e addebita 10 dollari al mese per ogni abbonamento online, è andata su Twitter a dichiarare che il sito ha «usato le lavoratrici del sesso» per aumentare la sua popolarità, per poi sbatterle fuori quando «le celebrità sono salite a bordo».

La star di OnlyFans di New York, Ona Artist, ha avvertito che il divieto di contenuti espliciti potrebbe segnare la fine del successo del sito perché molti dei suoi creatori troveranno semplicemente un'altra piattaforma su cui vendere le loro immagini e video osé.

«Se OnlyFans va avanti con questo è un suicidio», ha detto. «Potrebbero affermare che è a causa delle regole dei processori di pagamento, ma quelle aziende effettuano acquisti pornografici in tutto il web. Le modelle troveranno sempre un modo per condividere contenuti sessuali con chi lo desidera».

camille elle

L'utente Nita Marie, 45 anni, con sede in Colorado, una modella cristiana che incassa in media 1,8 milioni di dollari all'anno dai suoi quasi un milione di abbonati, ha anche avvertito che il divieto esplicito dei contenuti del sito potrebbe mettere a rischio le lavoratrici del sesso, perché le lascerà senza un forum "sicuro e legale" attraverso il quale guadagnare denaro.

«OnlyFans aiuta a ridurre il traffico sessuale e il lavoro sessuale illegale in quanto sono i creatori che scelgono di pubblicare contenuti», ha affermato.

«'Il lavoro sessuale online è verificato, sicuro e legale e OnlyFans offre anche l'opportunità all'utente di interagire con il creatore in un ambiente sicuro. Cambiare le loro condizioni potrebbe causare enormi problemi alle persone».

nita marie 3

La decisione fa parte delle modifiche della società con sede nel Regno Unito «per soddisfare le richieste dei nostri partner bancari e fornitori di pagamenti». OnlyFans afferma che i creatori possono continuare a condividere contenuti con nudità «purché siano coerenti con la nostra politica di utilizzo accettabile».

Questi vietano contenuti espliciti specifici come stupro, tortura, revenge porn e traffico sessuale.

OnlyFans, che ha 130 milioni di utenti, è diventato sinonimo di contenuti espliciti e nudi, in particolare durante la pandemia, quando molte prostitute e pornostar hanno iniziato a utilizzare il sito per fare soldi dopo che l'industria cinematografica per adulti si è chiusa per timori sulla sicurezza del COVID.

Di conseguenza, l'adesione al sito è salita alle stelle negli ultimi 18 mesi e ora vanta più di due milioni di creatori, che hanno guadagnato più di 5 miliardi di dollari da quando OnlyFans è stato lanciato nel 2016.

nita marie 2

Tuttavia, la società non ha rivelato quante delle sue entrate sono generate dalla pornografia e dai contenuti per adulti condivisi dai creatori.

La crescente popolarità del sito ha anche visto attrarre numerosi creatori di celebrità, tra cui Blac Chyna, Bella Thorne, Cardi B, Tyga e Mia Khalifa, tutti tra i primi dieci membri più redditizi del sito. Tuttavia, il loro coinvolgimento nel sito ha scatenato polemiche furiose, con molti che accusano i creatori di A-list di OnlyFans di "togliere soldi" alle prostitute che lo usano come fonte primaria di reddito.

Thorne, in particolare, si è trovata al centro di un'aspra reazione negativa - con dozzine di utenti dei social media che ora la incolpano per il divieto esplicito dei contenuti.

cardi b

L'annuncio di OnlyFans arriva un anno dopo che l'ex star Disney ha suscitato indignazione iscrivendosi al sito e facendo pagare 200 dollari per una singola immagine "nuda" in cui non era effettivamente nuda. La 23enne ha guadagnato 1 milione di dollari nel suo primo giorno sul sito, una cifra che ha poi raddoppiato in sole 48 ore, spingendo OnlyFans a implementare un controverso limite di pagamento per tutti i suoi creatori.

A seguito del contraccolpo sull'immagine "nuda" di Thorne, OnlyFans ha annunciato che avrebbe avviato un limite di 50 dollari per immagine, in calo rispetto al limite precedente di 200 dollari, implementando anche un limite di 100 dollari su eventuali mance.

Dopo il contraccolpo, Thorne si è scusata con le lavoratrici del sesso, insistendo in una serie di tweet che aveva sempre e solo intenzione di normalizzare il lavoro sessuale, non di danneggiare finanziariamente coloro che lavorano nel settore.

bella thorne bella thorne 2 blac chyna ona artist