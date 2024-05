17 mag 2024 08:00

"LA CINA SOSTIENE UNA CONFERENZA DI PACE RICONOSCIUTA DA RUSSIA E UCRAINA AL MOMENTO OPPORTUNO CON PARI PARTECIPAZIONE E DISCUSSIONE EQUA DI TUTTE LE OPZIONI" - XI JINPING FISSA LE CONDIZIONI PER INIZIARE A DISCUTERE DI UNA TREGUA TRA MOSCA E KIEV: “E’ NECESSARIO L’ESAME DI SINTOMI E CAUSE PROFONDE, DI UNA PIANIFICAZIONE DI PRESENTE E FUTURO SUL LUNGO TERMINE” - LE PAROLE DEL LEADER CINESE SONO UN SILURO ALLA CONFERENZA DI PACE DI METÀ GIUGNO IN SVIZZERA, AVENDO LA RUSSIA ESCLUSO LA SUA PARTECIPAZIONE…