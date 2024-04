"COME HA FATTO DE MORAES A DIVENTARE IL DITTATORE DEL BRASILE? HA LULA AL GUINZAGLIO" - CONTINUANO GLI SCAZZI TRA ELON MUSK E IL GIUDICE DELLA CORTE SUPREMA BRASILIANA, ALEXANDRE DE MORAES, DOPO CHE MR TESLA HA RIATTIVATO ALCUNI ACCOUNT BRASILIANI DI "X" BLOCCATI DAL MAGISTRATO PERCHE' CONSIDERATI MEZZI PER ILLECITI - LA "VENDETTA" DI DE MORAES: MUSK È INDAGATO NELL'INCHIESTA SULLE 'MILIZIE DIGITALI', VICINE A BOLSONARO CHE HANNO USATO IL WEB PER DIFFONDERE FAKE NEWS - IL SOCIAL DI MUSK RISCHIA IL BLOCCO TOTALE IN BRASILE

How did @Alexandre de Moraes become the dictator of Brazil? He has Lula on a leash ? — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2024

elon musk alexandre de moraes 1

1.MUSK ATTACCA LULA, 'IL GIUDICE MORAES LO TIENE AL GUINZAGLIO'

(ANSA) - Dopo aver criticato il giudice della Corte suprema brasiliana, Alexandre de Moraes, il miliardario sudafricano Elon Musk ha deciso di attaccare anche il presidente progressista Luiz Inácio Lula da Silva. "Come ha fatto Alexandre a diventare il dittatore del Brasile? Ha Lula al guinzaglio", ha scritto il capo della Tesla su X, di cui è proprietario. In un altro post, in risposta a una pubblicazione del deputato conservatore Marcelo Van Hattem, Musk ha affermato che è stato Moraes "a far uscire Lula di prigione" e per questo "il presidente non prende provvedimenti contro di lui".

ALEXANDRE DE MORAES LULA

Nel novembre 2019 Lula lasciò il carcere di Curitiba, dove stava scontando una condanna per corruzione, dopo una decisione della Corte suprema che cambiò la sua giurisprudenza in merito alla possibilità di arrestare un imputato prima che fossero concluse tutte le fasi di giudizio. Parlamentari legati all'ex presidente di destra, Jair Bolsonaro, stanno nel frattempo valutando l'ipotesi di presentare alla Camera dei deputati una richiesta di impeachment contro Moraes, dopo che quest'ultimo ha aperto un'indagine contro Musk.

2.GOVERNO E CORTE SUPREMA BRASILIANA MOLTO CRITICI CON ELON MUSK

ALEXANDRE DE MORAES LULA

(ANSA) - Il governo e la Corte suprema del Brasile (Stf) hanno criticato le dichiarazioni di Elon Musk contro il giudice supremo Alexandre de Moraes e la minaccia del proprietario di X di sbloccare gli account bloccati per decisione giudiziaria. Il presidente dell'Stf Luís Roberto Barroso ha parlato di una "strumentalizzazione criminale" del social network che "minaccia la democrazia", sottolineando che "qualsiasi società operante in Brasile è soggetta alla Costituzione e alle leggi e alle decisioni delle autorità del Paese".

Per il ministro delle Relazioni istituzionali Alexandre Padilha "il magnate ha accumulato miliardi spesso sostenendo regimi non democratici o facendo campagne per colpi di stato e arricchendosi da questa situazione".

3.MUSK NELL'INCHIESTA SULLE MILIZIE DIGITALI DI BOLSONARO

alexandre de moraes

Leonardo Cioni per l'ANSA - Elon Musk è entrato nell'inchiesta sulle 'milizie digitali', dal nome dei profili vicini a Jair Bolsonaro che avrebbero usato il web per diffondere fake news. La misura è stata presa dal giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes (considerato il grande inquisitore dell'ex presidente di destra) dopo che il miliardario sudafricano ha minacciato di riattivare gli account che erano stati bloccati per decisione della giustizia verdeoro sul social X (ex Twitter), di cui è proprietario. La sua piattaforma inoltre rischia di venire oscurata nel gigante sudamericano se saranno ancora violate le disposizioni della magistratura.

elon musk alexandre de moraes 4

"La condotta di X costituisce, in linea teorica, non solo un abuso di potere economico, cercando di incidere illegalmente sull'opinione pubblica, ma anche una palese istigazione a mantenere diverse condotte criminali praticate dalle milizie digitali, con l'aggravante dei rischi per l'incolumità dei membri della Corte suprema, come si può facilmente evincere dai vari messaggi di odio postati a sostegno di quelli di Musk", si legge nelle sette pagine del provvedimento. A gettare il guanto di sfida era stato il magnate, che con una serie di post al vetriolo ha sostenuto che Moraes commette "censura" e ne ha chiesto le dimissioni o l'impeachment.

elon musk alexandre de moraes 3

Il togato a sua volta ha accusato Musk di "strumentalizzazione criminale" dei social ed ha ordinato una multa equivalente a circa 20.000 dollari per ogni account riattivato. "I social network non sono un territorio senza leggi", è scritto nell'ordinanza. "Questo giudice ha sfacciatamente e ripetutamente tradito la Costituzione e il popolo del Brasile", aveva scritto nei giorni scorsi il capo di Tesla e SpaceX, innescando la miccia. Il tutto dopo la scoperta dei Twitter Files Brazil, un rapporto pubblicato dal giornalista Usa Michael Shellenberger secondo cui Moraes "ha chiesto illegalmente a Twitter di rivelare informazioni private sugli utenti che hanno utilizzato hashtag da lui ritenuti inappropriati".

elon musk risponde al tweet di alexandre de moraes

In base ai documenti, il giudice (uno degli undici componenti della Corte suprema brasiliana, nonché attuale presidente del Tribunale superiore elettorale) avrebbe fatto cancellare i post persino di parlamentari brasiliani, accanendosi in particolare contro i simpatizzanti di Bolsonaro. Quest'ultimo ha subito elogiato Musk, definendolo un "mito della libertà". "La nostra libertà oggi, gran parte di essa, è nelle sue mani", ha aggiunto l'ex capo dello Stato, indagato proprio da Moraes per presunto tentativo di golpe.

Sfruttando l'eco degli attacchi al giudice suo arcirivale, Bolsonaro ha poi convocato una nuova manifestazione dei suoi per il 21 aprile sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, sperando di doppiare il successo di quella svoltasi il 25 febbraio a San Paolo. Mentre ad alcuni osservatori non è sfuggito come l'offensiva di Musk sembri cavalcare la riscossa del bolsonarismo e delle destre in generale, anche in concomitanza di un possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.

