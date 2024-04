"COME È STATO POSSIBILE SCAMBIARE DELLE ISCHEMIE PER DELLE METASTASI CEREBRALI?" – I FIGLI DI ANDREA PURGATORI SONO “INCREDULI” DOPO AVER SCOPERTO CHE, PER I CONSULENTI DELLA PROCURA, I MEDICI CHE HANNO ASSISTITO IL GIORNALISTA SONO STATI NEGLIGENTI (“BASTAVA L’ANTIBIOTICO PER SALVARGLI LA VITA”) – PER LA MORTE DI PURGATORI SONO INDAGATI QUATTRO DOTTORI DELL’ÉQUIPE DI “VILLA MARGHERITA”, LA CLINICA PRIVATA DOVE GLI ERA STATO DIAGNOSTICATO IL TUMORE...

Estratto dell’articolo di Ilaria Sacchettoni per il “Corriere della Sera”

Increduli e amareggiati eppure fiduciosi nel lavoro della magistratura che, giorno dopo giorno, sta cercando di fare luce sulla vicenda. Edoardo, Ludovico e Victoria Purgatori, figli di Andrea, il giornalista e autore de La7, si dicono sconcertati dalla lettura dei fatti che hanno accompagnato la morte del loro papà.

Per la prima volta in questi nove mesi si esprimono liberamente: «La diagnosi iniziale del maggio 2023 del professor Gianfranco Gualdi, del dott. Di Biasi e della dottoressa Colaiacomo di numerose metastasi cerebrali era errata come è risultato senza incertezze dall’indagine autoptica disposta sul corpo di nostro padre» dicono citando quei medici che oggi sono sotto accusa da parte dei pm.

Chiariamo allora. Una consulenza medica, disposta dal pm Giorgio Orano, ha individuato i punti deboli nel trattamento terapeutico di Purgatori. Premettendo che il giornalista era affetto da un severo tumore ai polmoni, quella consulenza ha accertato che i medici curanti non seppero diagnosticare l’endocardite (infezione delle valvole cardiache) che determinò la fine.

Di più, secondo gli esperti è «censurabile la gestione clinica di Purgatori presso la casa di cura Villa Margherita». In sostanza, dopo la denuncia dei familiari, assistiti dall’avvocato Alessandro Gentiloni Silverj, la Procura ha iscritto sul registro degli indagati quattro nomi di altrettanti medici dell’équipe di Villa Margherita, ossia il professor Gianfranco Gualdi, il suo collaboratore Claudio Di Biasi, la collega Maria Chiara Colaiacomo, il cardiologo Guido Laudani.

Edoardo, Ludovico e Victoria proprio non comprendono come «siano state scambiate delle ischemie per metastasi cerebrali, e non c’è spiegazione sul perché esperti radiologi abbiano potuto incorrere in un simile errore». Il riferimento è al contenuto della consulenza consegnata al pubblico ministero.

Il punto, fanno sapere, è che quell’errore ha avuto «conseguenze gravissime, avendo condotto ad immediate ed importanti cure radioterapiche su tutto l’encefalo alla massima potenza e intensità, successivamente alle quali si è verificata una rapida decadenza fisica di nostro padre».

Cosa stabilisce, allora, la consulenza medica? […] Il giornalista non è deceduto per il tumore ma per l’infezione al cuore. Poteva essere diagnosticata e trattata? I consulenti, qui, scrivono che «una tempestiva diagnosi avrebbe consentito la somministrazione di adeguata terapia antibiotica che, qualora efficace, avrebbe con elevata probabilità logica concesso al Purgatori di sopravvivere più a lungo».

Un semplice antibiotico avrebbe probabilmente permesso a Purgatori di superare la crisi e vivere più a lungo. Incalzano i figli: «La diagnosi di metastasi cerebrali, effettuata senza margini di dubbio, ha sviato il percorso terapeutico della reale patologia da cui era affetto: un’endocardite batterica che, non diagnosticata né curata, lo ha portato alla morte».

C’è incredulità «per l’operato del dott. Di Biasi che, l’8 luglio 2023, quando doveva essere oramai palese l’errore diagnostico stanti i continui e gravi episodi ischemici che colpivano nostro padre, reiterava incredibilmente la diagnosi di multiple inesistenti metastasi cerebrali».

Per fugare possibili dubbi la Procura aveva ottenuto un incidente probatorio. Sul caso interviene l’avvocato Nicola Madia che assiste Laudani: «Non è chiaro quando e dove sia stata contratta l’infezione. Sappiamo soltanto che il giornalista aveva un’endocardite quando il 10 luglio 2023 fu visitato al Policlinico. Periti terzi verificheranno ora tutte le circostanze». […]

