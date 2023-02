16 feb 2023 08:35

"E CONTINUA A CANTARE FINCHÉ NON TI DO UNA MANATA IN MEZZO AI DENTI E TE LI FACCIO INGHIOTTIRE" - E' UNA DELLE FRASI CON CUI UNO DEGLI OPERATORI SOCIO SANITARI SI RIVOLGEVA A UN'ANZIANA OSPITE DI UNA RSA IN PROVINCIA DI IMPERIA - CI SONO 32 INDAGATI NELL'INCHIESTA PER MALTRATTAMENTI E ABBANDONO DI ANZIANI: “'MO' TI DO UNA TESTATA IN MEZZO AGLI OCCHI CHE VEDI COME LA SMETTI'" - GLI ANZIANI VENIVANO INSULTATI E UMILIATI: "LA CIOLLA CHE SEI. CON ME NON SI SCHERZA".